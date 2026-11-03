سید سعید شاهرخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای لرستان اظهار کرد: پروژه صنایع غذایی ممتاز الیگودرز با سرمایه‌گذاری ۲ همت و پروژه کاغذ از سنگ این شهرستان با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، هر دو به پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصدی رسیده‌اند و در آستانه بهره‌برداری قرار دارند.

وی افزود: پروژه کاغذ از سنگ منطقه ویژه اقتصادی ازنا نیز با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در حال اجراست.

پیشرفت طرح‌های انتقال گاز در لرستان

استاندار لرستان با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه گازرسانی بیان کرد: طرح اجرای خط انتقال سراسری گاز «بیدستان به هرسین» با اعتباری بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصد در حال اجراست.

شاهرخی ادامه داد: پروژه گازرسانی به روستاهای محور «تیتکان ـ بزنوید» در شهرستان الیگودرز نیز با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان به پیشرفت فیزیکی ۵۷ درصد رسیده و عملیات اجرایی آن ادامه دارد.

وی همچنین از اجرای خط انتقال گاز شهرستان دورود خبر داد و گفت: این طرح با اعتباری بیش از ۳۱ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصد در دست اجراست.

تأمین تجهیزات آزمایشگاهی برای درمانگاه معمولان

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین تجهیزات درمانی اشاره کرد و افزود: دستگاه اتوآنالایزر موردنیاز درمانگاه معمولان برای نخستین بار با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تأمین شده است.

شاهرخی با اشاره به اهمیت تکمیل طرح‌های زیرساختی و اقتصادی استان تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها در حوزه‌های تولید، صنعت، انرژی و بهداشت و درمان، بخشی از اقدامات در مسیر تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی و خدماتی لرستان به شمار می‌رود.