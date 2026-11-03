به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر زارعی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی دریایی یک فروند لنج صیادی متعلق به یکی از صیادان شهرستان جاسک که برای صید به آب‌های سومالی اعزام شده بود، روز شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۵ توسط دزدان دریایی ربوده شد.

وی افزود: پس از اطلاع از این حادثه با پیگیری‌های مستمر هماهنگی با لنج‌های حاضر در منطقه و برقراری ارتباط مؤثر با مقامات و نیروهای محلی زمینه آزادی این شناور فراهم شد.

رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک، ادامه داد: این لنج روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اقدام نیروهای ارتش لیبی و همکاری سایر همسایگان منطقه‌ای از چنگ دزدان دریایی آزاد شد.

زارعی با اشاره به نقش پیگیری‌های شبانه روزی مسئولان شیلات جاسک و ارتباط با مقامات دریایی و نهادهای ذیربط در داخل کشور، گفت: همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه نقش مؤثری در تحقق این موفقیت داشت.

وی خاطرنشان کرد: آزادی این لنج موجب آرامش جامعه صیادی و خانواده‌های چشم انتظار آنان در شهرستان جاسک شد.