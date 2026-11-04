به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، مسابقه دو تیم فوتبال استقلال خوزستان و استقلال روز شنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار می شود.

پیش از این قرار بود این مسابقه ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شود.