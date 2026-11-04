به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، مسابقه دو تیم فوتبال استقلال خوزستان و استقلال روز شنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار می شود.
پیش از این قرار بود این مسابقه ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شود.
سازمان لیگ خبر از تغییر زمان بازی تیم های استقلال خوزستان و استقلال تهران داد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، مسابقه دو تیم فوتبال استقلال خوزستان و استقلال روز شنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار می شود.
پیش از این قرار بود این مسابقه ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شود.
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