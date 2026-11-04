به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نجفی‌عرب، در شانزدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به مشکلات انباشته‌شده در حوزه انرژی و تشدید برخی از آنها در جریان جنگ، گفت: کشور از گذشته با ناترازی‌های متعددی مواجه بوده و متاسفانه در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز اتفاقات ناگواری، به‌ویژه در بخش گاز، رخ داده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر ضرورت شفاف‎‌سازی وضعیت تامین انرژی در فصل سرد سال افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیاز دارند بدانند در ماه‌های پیش‌رو چه شرایطی در انتظار صنایع و سایر مصرف‌کنندگان خواهد بود تا بتوانند متناسب با آن برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در مراکز تجاری و فروشگاهی تصریح کرد: باید الگوهای مصرف و ساعت‌های فعالیت مراکز تجاری نیز مورد بازنگری قرار گیرد و از تجربه کشورهای دیگر در این زمینه استفاده شود.

نجفی‌عرب با بیان اینکه «بخش خانگی بیشترین سهم مصرف گاز را به خود اختصاص داده است»بر ضرورت توجه جدی به اصلاح الگوی مصرف در این بخش تاکید کرد و گفت: برای عبور از شرایط پیش‌رو باید موضوع استفاده از سوخت جایگزین با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود. همچنین شرکت‌ها و واحدهای صنعتی باید از هم‌اکنون برای تکمیل ذخایر سوخت مایع خود اقدام کنند و تامین سوخت را به زمان بروز بحران موکول نکنند.

رئیس اتاق تهران با اشاره به اهمیت پایداری تامین انرژی در شمال کشور افزود: استان‌های مازندران، گلستان و گیلان نقش مهمی در تامین محصولات پروتئینی دارند، از این ‌رو باید تامین پایدار انرژی این مناطق به‌صورت جدی در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

نجفی‌عرب با اشاره به ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز تصریح کرد: باید زمینه حضور موثر بخش خصوصی در پروژه‌های توسعه و بهره‌برداری از میدان‌ها فراهم شود. در این زمینه لازم است موانع رقابت و مشارکت شرکت‌های خصوصی و دولتی در مناقصه‌ها بررسی و برطرف شود تا از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان فنی بخش خصوصی هم‌سو با منافع ملی استفاده شود.

رئیس اتاق تهران با اشاره به ضرورت توجه به منافع اقتصادی فعالان بخش خصوصی در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی گفت: در زمینه مدیریت مصرف فروشگاه ها و مراکز خرید باید تشکل‌های مرتبط نیز مشارکت داشته باشند و تصمیم‌ها با توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی آنها اتخاذ شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن زمینه مشارکت صنایع بزرگ در توسعه میادین گازی خاطرنشان کرد: باید موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه برطرف شود تا صنایع پرمصرف بتوانند در چارچوبی شفاف و رقابتی در تامین بخشی از انرژی موردنیاز خود مشارکت کنند.

احتمال کاهش ۲۰۰ میلیون مترمکعبی تزریق گاز به شبکه

در ادامه، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‎زیست اتاق تهران با اشاره به نزدیک‌شدن فصل سرما و آسیب‌دیدگی بخشی از ظرفیت‌های تولید گاز در جریان جنگ گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در زمستان امسال ممکن است روزانه حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز کمتر از سال گذشته به شبکه تزریق شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند محدودیت‌هایی را برای مصرف‌کنندگان در بخش‌های مختلف به دنبال داشته باشد.

تاجیک با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره تامین گاز صنایع ادامه داد: طبق اطلاعات دریافتی، وزارت نفت و وزارت صمت درباره نحوه تخصیص گاز به صنایع به توافقاتی رسیده‌اند و جدولی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است، اما فعالان اقتصادی همچنان منتظرند از جزئیات و نحوه اجرای این برنامه مطلع شوند.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با بیان اینکه«کیفیت سوخت نیز یکی دیگر از موضوعات مورد توجه بخش خصوصی است» اظهار داشت: گزارش‌های دریافتی از تعمیرگاه‌های خودروهای وارداتی و تولید داخل، از افزایش مراجعات برای تعمیر موتور و انجام تعمیرات اساسی حکایت دارد. بنابراین، علاوه بر مسئله قیمت، کیفیت سوخت و نحوه مدیریت آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید تنش‌های نظامی و آسیب مجدد به زیرساخت‌های انرژی، بر ضرورت تدوین سناریوهای جایگزین تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی، صنایع و مردم با این نگرانی‌ها مواجه‌اند و لازم است در چنین نشست‌هایی تصویر روشن‌تری از وضعیت پیش‌رو ارائه شود.

تاجیک از اقدامات شرکت ملی گاز در زمینه توسعه طرح‌های کارور گاز و بهینه‌سازی مصرف استقبال کرد و افزود: علاوه بر افزایش تولید، باید بر کاهش مصرف نیز تمرکز شود. بخش خصوصی آمادگی دارد در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی با شرکت ملی گاز مشارکت کند