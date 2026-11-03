صادق علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر آبی استان اظهار کرد: مجموع حجم ذخیره کنونی آب در پشت سدهای چهارگانه استان با عبور از مرز ۲۱۸ میلیون مترمکعب، شرایط پایداری دارد.

وی افزود: بر اساس پایش‌های صورت‌گرفته، هم‌اکنون ۸۳ درصد از حجم مخزن سد چمگردان ایلام پر شده و این میزان ذخیره‌سازی، نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب، کشاورزی و صنعت استان ایفا می‌کند.

علیمرادی تصریح کرد: مدیریت بهینه منابع آب و پایش مستمر مخازن سدها در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای قرار دارد تا نیازهای مصرفی بخش‌های مختلف بدون چالش تأمین شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و اهمیت حفظ ذخایر آبی، از شهروندان و بهره‌برداران انتظار می‌رود در مصرف آب صرفه‌جویی کنند تا این منابع برای ماه‌های آینده نیز پایدار بماند.