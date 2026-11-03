به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی‌زاده صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، از اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی همزمان با برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در سنندج خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها با هدف تأمین امنیت شرکت‌کنندگان، تسهیل تردد و پیشگیری از بروز گره‌های ترافیکی در مسیر برگزاری مراسم اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: مراسم روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان از محل میدان آزادی سنندج آغاز می‌شود و مسیر راهپیمایی در خیابان فردوسی، حدفاصل میدان آزادی تا میدان انقلاب خواهد بود.

رئیس پلیس راهور کردستان با اشاره به محدودیت توقف خودروها در محدوده مراسم افزود: از ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۱۲ آبان تا پایان مراسم، پارک تمام وسایل نقلیه در رینگ میدان آزادی و محدوده ۵۰ متری اضلاع مجاور آن و همچنین رینگ میدان انقلاب و محدوده ۵۰ متری اطراف آن در هر دو سمت خیابان ممنوع است.

همتی‌زاده ادامه داد: در روز چهارشنبه ۱۳ آبان نیز تردد وسایل نقلیه در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم محدود خواهد شد.

وی مسیرهای مشمول این محدودیت را شامل خیابان آیت‌الله طالقانی تا میدان انقلاب، تقاطع انقلاب و طول خیابان انقلاب تا میدان انقلاب، سه‌راه حبیبی و طول خیابان حضرت امام (ره) تا میدان انقلاب، خیابان فلسطین از سه‌راه کلینیک قدس تا میدان آزادی و همچنین خیابان‌های حسن‌آباد و آبیدر به سمت ضلع شمالی میدان آزادی اعلام کرد.

رئیس پلیس راهور استان کردستان همچنین با تأکید بر ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها در مسیر راهپیمایی خاطرنشان کرد: از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر برگزاری مراسم جلوگیری می‌شود.

وی از شهروندان خواست با رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده و همکاری با عوامل پلیس راهور، در برگزاری منظم مراسم و تسهیل عبور و مرور مشارکت کنند.