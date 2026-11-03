سرهنگ مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح محدودیت‌های ترافیکی هم‌زمان با برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این مراسم در مسیر تقاطع شهید مدرس تا میدان آزادی برگزار می‌شود و از صبح روز چهارشنبه، تردد و توقف خودروها در طول خیابان شهید مدرس، حدفاصل این تقاطع تا میدان آزادی، ممنوع خواهد بود.

وی افزود: خودروهایی که در محدوده اعلام‌شده پارک شده باشند، برای تأمین نظم ترافیکی و تسهیل برگزاری مراسم به توقفگاه منتقل می‌شوند.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با اشاره به هم‌زمانی مراسم با روز کاری بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود میدان آزادی و خیابان‌های منتهی به آن با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه شوند؛ ازاین‌رو به شهروندان توصیه می‌شود برای رفت‌وآمدهای درون‌شهری از مسیرهای جایگزین و بزرگراه‌های شرقی و غربی شهر استفاده کنند.

امجدیان با اشاره به برگزاری مراسم ۱۳ آبان در دیگر نقاط استان خاطرنشان کرد: براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان علاوه بر شهر کرمانشاه، در تمامی شهرستان‌ها و بخش‌های استان نیز برگزار می‌شود و متناسب با محل برگزاری مراسم، محدودیت‌های ترافیکی از سوی مأموران پلیس راهور اعمال خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست برای کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد در محدوده مراسم، از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده و از آوردن خودروهای شخصی به مسیر برگزاری راهپیمایی خودداری کنند.