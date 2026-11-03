به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد، مسیرهای برگزاری راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را در شهرها و مناطق مختلف استان اعلام کرد.
یاسوج
میدان هفتتیر، خیابان آیتالله طالقانی، خیابان جمهوری اسلامی و میدان امام حسین (ع)، ساعت ۹:۳۰ صبح.
دهدشت
سپاه پاسداران، بلوار سپاه، میدان امام حسین (ع)، بلوار شریعتی و میدان مرکزی، ساعت ۹:۳۰ صبح.
گچساران
مصلای امام خمینی (ره)، روگذر شهید تندگویان و میدان امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح.
لیکک
میدان قدس به سمت میدان مرکزی، ساعت ۹ صبح.
سیسخت
میدان الله، چهارراه ولیعصر (عج)، سیلبند و حرم امامزاده سید محمد (ع)، ساعت ۱۰ صبح.
لنده
ابتدای بلوار جهاد کشاورزی، بلوار شهید آیتالله خامنهای (ره)، خیابان کتابخانه، خیابان شهید فهمیده و میدان انقلاب، ساعت ۱۰ صبح.
باشت
ایستگاه مسافربری به سمت چهارراه کتاب، ساعت ۹:۳۰ صبح.
چرام
میدان شهدای فراجا، خیابان ولیعصر (عج)، میدان فرشته، میدان عصر عاشورا و خیابان شهید محمدزاده، ساعت ۸:۳۰ صبح.
مارگون
گلزار شهید افتاده به سمت مصلای امام رضا (ع)، ساعت ۹ صبح.
پاتاوه
مقابل بخشداری، خیابان امام خمینی (ره) و مصلای امام هادی (ع)، ساعت ۹:۳۰ صبح.
سوق
مسجد امام حسین (ع)، خیابان شهدا، خیابان شهید سپهبد سلیمانی و میدان امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح.
دیشموک
میدان شهدا، بلوار دلافروز، میدان امام حسین (ع)، میدان معلم، بلوار آزادی و دبیرستان امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح.
قلعهرئیسی
گلزار شهدا، میدان انقلاب، خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام حسین (ع) و گلزار شهدای گمنام، ساعت ۹:۳۰ صبح.
سرفاریاب
گلزار شهیدان دیرباز، گلزار شهدای مرکزی و دبیرستان دخترانه اسماء، ساعت ۹ صبح.
کبگیان
میدان بسیج به سمت میدان امام حسین (ع) و بالعکس، ساعت ۱۰ صبح.
لوداب
مقابل بخشداری به سمت هنرستان امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح.
سپیدار
مقابل حوزه مقاومت بسیج حضرت امام رضا (ع)، بلوار شهدا و مدرسه راهنمایی شهدا، ساعت ۹ صبح.
ممبی
مقابل بخشداری به سمت حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا (ع)، مدرسه دخترانه حدیث و کوثر، ساعت ۹ صبح.
سرآسیاب
بخشداری به سمت حوزه مقاومت بسیج، ساعت ۹ صبح.
بوستان
مقابل بخشداری، خیابان گلستان، روبهروی مرکز جامع سلامت، ساعت ۸ صبح.
گچبلند
مسجد امام حسین (ع) به سمت گلزار شهدا، ساعت ۹ صبح.
شیتاب
مقابل بخشداری تا گلزار شهدا، ساعت ۹ صبح.
جاورده
مدرسه شمس تبریزی، خیابان امام خمینی (ره) و گلزار شهدا، ساعت ۹ صبح.
بردپهن زیلایی: دبیرستان امام هادی (ع) تا گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح.
اسفندان
دبیرستان علامه جعفری تا گلزار شهدا، ساعت ۹:۳۰ صبح.
امامزاده جعفر
مدرسه انصار شهرک مهاجرین تا امامزاده جعفر (ع)، ساعت ۹ صبح.
دیل
مسجد امام صادق (ع) به سمت گلزار شهدا، ساعت ۹ صبح.
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