به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد، مسیرهای برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را در شهرها و مناطق مختلف استان اعلام کرد.

یاسوج

میدان هفت‌تیر، خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان جمهوری اسلامی و میدان امام حسین (ع)، ساعت ۹:۳۰ صبح.

دهدشت

سپاه پاسداران، بلوار سپاه، میدان امام حسین (ع)، بلوار شریعتی و میدان مرکزی، ساعت ۹:۳۰ صبح.

گچساران

مصلای امام خمینی (ره)، روگذر شهید تندگویان و میدان امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح.

لیکک

میدان قدس به سمت میدان مرکزی، ساعت ۹ صبح.

سی‌سخت

میدان الله، چهارراه ولی‌عصر (عج)، سیل‌بند و حرم امامزاده سید محمد (ع)، ساعت ۱۰ صبح.

لنده

ابتدای بلوار جهاد کشاورزی، بلوار شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، خیابان کتابخانه، خیابان شهید فهمیده و میدان انقلاب، ساعت ۱۰ صبح.

باشت

ایستگاه مسافربری به سمت چهارراه کتاب، ساعت ۹:۳۰ صبح.

چرام

میدان شهدای فراجا، خیابان ولی‌عصر (عج)، میدان فرشته، میدان عصر عاشورا و خیابان شهید محمدزاده، ساعت ۸:۳۰ صبح.

مارگون

گلزار شهید افتاده به سمت مصلای امام رضا (ع)، ساعت ۹ صبح.

پاتاوه

مقابل بخشداری، خیابان امام خمینی (ره) و مصلای امام هادی (ع)، ساعت ۹:۳۰ صبح.

سوق

مسجد امام حسین (ع)، خیابان شهدا، خیابان شهید سپهبد سلیمانی و میدان امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح.

دیشموک

میدان شهدا، بلوار دل‌افروز، میدان امام حسین (ع)، میدان معلم، بلوار آزادی و دبیرستان امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح.

قلعه‌رئیسی

گلزار شهدا، میدان انقلاب، خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام حسین (ع) و گلزار شهدای گمنام، ساعت ۹:۳۰ صبح.

سرفاریاب

گلزار شهیدان دیرباز، گلزار شهدای مرکزی و دبیرستان دخترانه اسماء، ساعت ۹ صبح.

کبگیان

میدان بسیج به سمت میدان امام حسین (ع) و بالعکس، ساعت ۱۰ صبح.

لوداب

مقابل بخشداری به سمت هنرستان امام خمینی (ره)، ساعت ۹:۳۰ صبح.

سپیدار

مقابل حوزه مقاومت بسیج حضرت امام رضا (ع)، بلوار شهدا و مدرسه راهنمایی شهدا، ساعت ۹ صبح.

ممبی

مقابل بخشداری به سمت حوزه مقاومت بسیج سیدالشهدا (ع)، مدرسه دخترانه حدیث و کوثر، ساعت ۹ صبح.

سرآسیاب

بخشداری به سمت حوزه مقاومت بسیج، ساعت ۹ صبح.

بوستان

مقابل بخشداری، خیابان گلستان، روبه‌روی مرکز جامع سلامت، ساعت ۸ صبح.

گچ‌بلند

مسجد امام حسین (ع) به سمت گلزار شهدا، ساعت ۹ صبح.

شیتاب

مقابل بخشداری تا گلزار شهدا، ساعت ۹ صبح.

جاورده

مدرسه شمس تبریزی، خیابان امام خمینی (ره) و گلزار شهدا، ساعت ۹ صبح.

بردپهن زیلایی: دبیرستان امام هادی (ع) تا گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح.

اسفندان

دبیرستان علامه جعفری تا گلزار شهدا، ساعت ۹:۳۰ صبح.

امامزاده جعفر

مدرسه انصار شهرک مهاجرین تا امامزاده جعفر (ع)، ساعت ۹ صبح.

دیل

مسجد امام صادق (ع) به سمت گلزار شهدا، ساعت ۹ صبح.