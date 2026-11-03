به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز ؛محمد علیپور، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر، اظهار کرد: بر اثر بارش شدید باران در عصر روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه، شاهد وقوع سیلاب طی دو مرحله در کیلومتر ۳ محور کرج به کندوان، محدوده سرودار، بودیم.



وی افزود: با توجه به اعلام هشدارنارنجی سازمان هواشناسی، عوامل راهداری گچسر به همراه ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری بلافاصله در محل وقوع حادثه حاضر شدند و پس از انجام عملیات پاکسازی، مسیر بازگشایی شد.



علیپور با بیان اینکه این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه خسارتی در پی نداشته است، تصریح کرد: در حال حاضر تردد در محور کرج – کندوان در محدوده حوزه استحفاظی استان البرز برقرار است.



وی ادامه داد: با توجه به وقوع سیلاب در استان مازندران و جاری شدن سیلاب و ریزش

گل‌ولای در محور کرج – کندوان در محدوده استان مازندران و همچنین آزادراه تهران – شمال، این مسیرها تا اطلاع ثانوی مسدود است.



رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط تردد، با سامانه اطلاع‌رسانی ۱۴۱ تماس بگیرند.