محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات آماری عملیات‌های امداد و نجات این جمعیت اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته نیروهای امدادی هلال احمر استان اصفهان به ۵ فقره حادثه مختلف خدمات‌رسانی کردند که از این تعداد، ۳ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، یک مورد حوادث صنعتی و کارگاهی و یک مورد نیز مراجعه حضوری شهروندان بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان افزود: در مجموع این حوادث، ۶ نفر دچار حادثه و مصدومیت شدند که با حضور به‌موقع نجاتگران، اقدامات درمانی لازم برای آنان انجام گرفت.

وی با تفکیک آمار مصدومان و نحوه امدادرسانی تصریح کرد: از مجموع مصدومان این حوادث، ۲ نفر پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳ نفر نیز خدمات درمان سرپایی دریافت کردند.

مومنی در پایان با اشاره به آماده‌باش پایگاه‌های امداد و نجات استان خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها پایگاه‌های هلال احمر «کرکس نطنز»، «قلعه آقا لنجان»، «علویجه نجف‌آباد»، «کرکوند مبارکه» و «مهربین خمینی‌شهر» مشارکت فعال داشته و به یاری آسیب‌دیدگان شتافتند.