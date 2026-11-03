به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌ آبادی، وزیر نیرو، به همراه رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی،صبح سه شنبه در جریان بازدید از پارک ملی دریاچه ارومیه، از نزدیک در جریان وضعیت موجود دریاچه قرار گرفتند.

در این بازدید، حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست آذربایجان‌غربی، گزارشی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، شرایط زیست‌محیطی منطقه و چالش‌های پیش‌روی حفاظت و احیای این پهنه ارزشمند طبیعی ارائه کرد.

این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت دریاچه ارومیه و آگاهی از شرایط موجود انجام شد.

عباس علی ‌آبادی وزیر نیرو با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی وارد ارومیه شد.

این سفر با هدف بررسی آخرین وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های حوزه آب و برق، ارزیابی روند اجرای طرح‌های زیرساختی و پیگیری مسائل و نیازهای استان در بخش تأمین آب، مدیریت منابع آبی و توسعه شبکه برق انجام می‌شود.

افتتاح و بازدید از پروژه‌های مهم، بررسی روند پیشرفت طرح‌های در دست اجرا و برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان استانی، از جمله برنامه‌های سفر وزیر نیرو به آذربایجان‌غربی خواهد بود.