به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح‌های بزرگ زیرساختی آب و برق در بادین‌آباد پیرانشهر با سرمایه‌گذاری ۱۷ همتی، اظهار کرد: به همت تلاش همکاران، امروز در صنعت برق مقتدرانه در وضعیت مناسبی قرار داریم و با اقتدار اعلام می‌کنم که در حال حاضر با کسری برق مواجه نیستیم و تراز تولید و مصرف برقرار است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی افزود: تراز بودن به معنای بی‌نیازی از صرفه‌جویی نیست؛ نباید تصور کنیم چون در شرایط فعلی کسری نداریم، می‌توانیم مصرف را بدون محدودیت افزایش دهیم. صرفه‌جویی در مصرف برق و سوخت همچنان یک ضرورت است و باید منابع انرژی را به‌درستی مدیریت کنیم.

علی آبادی با بیان اینکه در برابر محیط زیست نیز مسئول هستیم از کسری ۱۵۰ میلیارد مترمکعبی سفرهای زیرزمینی به دلیل برداشت های بی رویه خبر داد و گفت: باید این کسری را برای حفظ محیط زیست و ذخایر منابع آبی کشور تامین کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از منابع و درآمدهای کشور تصریح کرد: درآمدهای کشور متعلق به مردم است و باید در مسیر بهبود زندگی، تأمین معیشت و افزایش رفاه عمومی هزینه شود. هدف این است که با مدیریت منابع و افزایش بهره‌وری، نیازهای مردم تأمین شود.

علی ‌آبادی با اشاره به فشارهای خارجی و شرایط دشوار کشور گفت: بیش از چهار دهه است که ملت ایران با فشارهای مختلف مواجه است و در این سال‌ها مجموعه صنعت کشور با مشکلات و محدودیت‌های متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است، اما با تلاش شبانه‌روزی همکاران، اجازه نداده‌ایم این فشارها مانع استمرار خدمت‌رسانی شود.

وی با بیان اینکه دولت برای حل مسائل کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته است و در موضوعات مختلف، چه از مسیر تعامل و صلح و چه از مسیر ایستادگی، منافع و امنیت ملی را دنبال می‌کند، خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که در دفاع از سرزمین خود تسلیم نخواهد شد.

وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این وزارتخانه خاطرنشان کرد: طرح‌های گسترده‌ای در دست اجرا و برنامه‌ریزی است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط، بتوانیم آنها را عملیاتی کنیم. البته منابع کشور نامحدود نیست و باید با اولویت‌بندی، پروژه‌هایی را در دستور کار قرار دهیم که بهره‌وری و اثربخشی بیشتری دارند.

علی‌آبادی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها گفت: نباید کار جدیدی را آغاز کنیم و آن را نیمه‌تمام رها کنیم؛ هر پروژه‌ای که شروع می‌شود باید منابع مالی آن به‌صورت مستمر تأمین شود تا بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم.

وی افزود: دولت حتی برای تأمین منابع موردنیاز طرح‌ها، فروش ساختمان‌ها و زمین‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابع قابل استفاده را دنبال می‌کند تا از ظرفیت دارایی‌های کشور برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای رفاه مردم استفاده شود.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان استان گفت: موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی مسئولان استان مطرح شده، مورد توجه قرار دارد و برای تحقق آنها تلاش خواهیم کرد، اما لازم است محدودیت منابع را نیز در نظر بگیریم و اقدامات را بر اساس اولویت و ظرفیت مالی کشور پیش ببریم.

وی با اشاره به بارندگی‌های اخیر و پیش‌بینی تداوم نزولات جوی ابراز امیدواری کرد: بارش‌های الهی ادامه داشته باشد و کشور از این نعمت برخوردار شود تا بخشی از نیازهای آبی نیز تأمین شود.