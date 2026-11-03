جواد نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارندگی‌های اخیر، در برخی مناطق خراسان جنوبی بارش‌های خفیفی به ثبت رسیده است؛ به‌طوری‌که میزان بارش در فردوس، فتح‌آباد فردوس و آرین‌شهر حدود دو میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در خنگ بیرجند سه میلی متر بارندگی ثبت شده است،ادامه داد: در بیرجند و طبس هم بارش‌های ناچیزی به ثبت رسیده است که میزان بارش برخی مناطق از جمله درویش‌آباد و کنگان سربیشه حدود پنج میلی‌متر گزارش شده است.

نخعی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان در روزهای آینده بیان کرد: امروز، سه‌شنبه، در مناطق شرقی و به‌ویژه نواحی جنوبی شهرستان طبس از جمله نایبند احتمال وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای روز چهارشنبه نیز بارش‌های رگباری در نیمه شرقی استان پیش‌بینی می‌شود، گفت: مناطقی از جمله درح، بیرجند و بخش‌هایی از مناطق مرکزی و شرقی استان نیز ممکن است شاهد بارندگی باشند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی افزود: برای روز پنجشنبه نیز در مناطق شمالی، مرکزی و شرقی استان، بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

نخعی به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته، سربیشه با ثبت دمای سه درجه سانتی‌گراد بالای صفر، سردترین نقطه استان بود و دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد، عنوان گرم‌ترین ایستگاه استان را به خود اختصاص داد.

وی بیان کرد: در این مدت، تغییرات دمایی در مرکز استان بین ۶ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های پراکنده در روزهای آینده، تغییرات قابل‌توجهی در دمای استان طی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه و همچنین جمعه انتظار نمی‌رود.