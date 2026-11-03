خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در روزهایی که دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، حضور آگاهانه و پرشور مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و مسئولیت‌پذیری ملی را به نمایش گذاشته است.

اقشار مختلف مردم با حضور در صحنه، بار دیگر نشان داده‌اند که دفاع از سرزمین و پاسداری از منافع ملی، مسئولیتی همگانی است و در لحظات حساس، انسجام و همراهی ملت می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای کشور باشد.

این حضور مردمی، فراتر از یک تجمع خیابانی، بیانگر اراده جمعی برای حفظ استقلال، صیانت از امنیت و حمایت از کیان میهن است. مردان و زنان، جوانان و سالمندان، با حضور در کنار یکدیگر، پیام روشنی از ایستادگی، همدلی و تعلق خاطر به سرزمین خود مخابره می‌کنند؛ پیامی که نشان می‌دهد پیوند میان مردم و وطن، ریشه‌ای عمیق و استوار دارد.

بی‌تردید، چنین همبستگی و حضوری، در کنار حفظ آرامش، هوشیاری و انسجام ملی، می‌تواند نقشی مؤثر در عبور کشور از شرایط دشوار و تقویت روحیه امید و اعتماد عمومی ایفا کند.

خیابان‌ها به نماد حضور و ایستادگی مظلومان جهان تبدیل شده است

عبدالسلام بلوچ‌زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مستمر مردم در خیابان‌ها، از تعبیر «مردم مبعوث‌شده» برای توصیف این حضور یاد کرد و گفت: برای مردمی که به خیابان آمده‌اند، واژه‌ای بسیار ارزشمند و صفتی شایسته انتخاب شده است؛ مردمان مبعوث‌شده؛ مردمی که در خیابان مبعوث شده‌اند و در طول این مدت طولانی، همچنان حضور خود را در خیابان حفظ کرده‌اند.

بلوچ‌زاده با تأکید بر تداوم این حضور افزود: این اجتماع و همراهی همچنان ادامه دارد؛ چراکه خیابان دیگر صرفاً یک فضای عمومی برای حضور مردم نیست، بلکه به یادگاه مردم مبعوث‌شده در سراسر ایران تبدیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت فراتر از مرزهای جغرافیایی این حرکت تصریح کرد: آنچه امروز در خیابان‌ها شاهد آن هستیم، می‌تواند الگویی برای تمام جهان باشد؛ الگویی برای مردمان ستمدیده و مبارزی که برای بیان مطالبات و نشان دادن حضور و اراده خود به خیابان‌ها می‌آیند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: خیابان‌ها به یادگاه همه مظلومان جهان تبدیل خواهند شد؛ جایی که حضور مردم، یادآور ایستادگی، همراهی و اراده انسان‌هایی است که در نقاط مختلف جهان برای بیان خواسته‌ها و مطالبات خود گرد هم می‌آیند.

نقش‌آفرینی مردم در حمایت از ولایت و نظام اسلامی، پررنگ‌تر از گذشته ادامه دارد

ایرج عزیزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر نقش محوری مردم در حفظ و پایداری نظام اسلامی اظهار داشت: نقش مردم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره نقشی کلیدی و تعیین‌کننده بوده و حضور و حمایت ملت ایران در مقاطع مختلف، پشتوانه اصلی نظام اسلامی به شمار می‌رود.

وی افزود: امسال و پس از شهادت رهبر شهیدمان، نقش و حضور مردم در حمایت از ولایت و نظام اسلامی پررنگ‌تر از گذشته شده است؛ به‌گونه‌ای که این حضور و همراهی در قالب عنوان «جان‌فدا» جلوه بیشتری پیدا کرده و مردم ایران و جهان شاهد این واقعیت هستند که ملت عزیز ایران تا پای جان در حمایت از ولایت و نظام اسلامی ایستاده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به تداوم روحیه استکبارستیزی ملت ایران تصریح کرد: همان‌طور که در سیزدهم آبان‌ماه، در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، روحیه استکبارستیزی و مقابله با سلطه‌طلبی استکبار جهانی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود، امروز نیز در گام دوم انقلاب اسلامی، این روحیه همچنان زنده و پررنگ است.

عزیزی ادامه داد: آرمان استکبارستیزی از ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی است که با گذشت سال‌ها همچنان در میان مردم ایران جایگاه خود را حفظ کرده و حضور آگاهانه و حمایت همه‌جانبه مردم از ولایت و نظام اسلامی، نشان‌دهنده استمرار این مسیر و پایبندی ملت به آرمان‌های انقلاب است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این مسیر پرافتخار با تکیه بر حضور، همراهی و حمایت مردم و با حفظ روحیه استکبارستیزی، تا پیروزی نظام اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی ادامه یابد و ملت ایران همچنان با ایستادگی و پایداری، حامی ولایت و نظام اسلامی باشند.

اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه راویان حماسه حضور ملت ایران هستند

جواد سالارزهی، مدیرکل روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور گسترده مردم در حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: بیش از دویست و چهل شب از شب‌های اقتدار و حضور حماسی مردم همیشه در صحنه و ملت مبعوث‌شده جمهوری اسلامی ایران در حمایت از نیروهای سلحشور مسلح کشور است.

وی اظهار کرد: اصحاب فرهنگ و هنر، اصحاب رسانه و کارگزاران روابط عمومی نیز به‌عنوان بخشی از جامعه بزرگ ایران اسلامی، در کنار مردم و در این اجتماع عظیم حضور یافته‌اند تا بار دیگر همراهی و حمایت خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند.

سالارزهی افزود: هنرمندان کشور با هنر خود و اهالی فرهنگ و رسانه با قلم و خبرشان، راویان این حرکت عظیم و حضور حماسی ملت ایران هستند و تلاش می‌کنند گوشه‌ای از این شکوه، همبستگی و اقتدار ملی را به تصویر بکشند و روایت کنند.

مدیر روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ملت ایران از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی همواره در میدان مبارزه با استکبار جهانی حضور داشته‌اند، تصریح کرد: مردم ایران در طول سال‌های گذشته ثابت کرده‌اند که همواره در صحنه مبارزه با استکبار جهانی حضور فعال و گسترده دارند و در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی پیشگام هستند.

سالارزهی ادامه داد: آنچه در شب‌های اخیر شاهد آن هستیم، جلوه‌ای روشن از وحدت، انسجام، بصیرت و روحیه حماسی ملت ایران است؛ به‌گونه‌ای که شور و اشتیاق مردم در هر شب نسبت به شب گذشته افزایش می‌یابد و حضور آحاد مختلف مردم در این اجتماعات گسترده‌تر و پرشورتر می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور مستمر و پرشور مردم در این اجتماعات نشان‌دهنده عزم راسخ ملت ایران برای حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی است؛ حضوری که اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و روابط عمومی نیز در کنار سایر اقشار جامعه، خود را بخشی از آن می‌دانند و با ابزار تخصصی و حرفه‌ای خود در ثبت و روایت این حماسه ملی نقش‌آفرینی می‌کنند.