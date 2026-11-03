به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اکبری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: راه‌اندازی دبیرخانه تاریخ شفاهی در راستای سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و تاکید بر ضرورت ثبت، حفظ و انتقال تاریخ شفاهی کشور به نسل‌های آینده انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت ثبت و مستندسازی تجربیات، خاطرات و روایت‌های پیشکسوتان حوزه‌های مرتبط افزود: تاریخ شفاهی یکی از ابزارهای ارزشمند برای صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی جامعه است و فرصتی فراهم می‌کند تا بخش‌هایی از تجربیات و دانشی که در اسناد رسمی کمتر بازتاب یافته‌اند، از زبان افراد اثرگذار ثبت شوند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان تصریح کرد: در پی تاکید وزیر میراث فرهنگی بر ضرورت اجرای پروژه تاریخ شفاهی در استان‌ها و برگزاری کارگاه‌های آموزشی ایجاد این دبیرخانه به عنوان یکی از زیرساخت‌های ضروری برای اجرای منسجم برنامه در دستور کار قرار گرفت.

اکبری با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های این طرح در تمامی حوزه‌های ماموریتی اداره کل ادامه داد: این دبیرخانه با رویکردی نظام‌مند مسئولیت هماهنگی، برنامه‌ریزی و پیگیری فرآیند گردآوری، ثبت، تدوین و نگهداری روایت‌های شفاهی پیشکسوتان را بر عهده خواهد داشت تا زمینه شناسایی چهره‌های اثرگذار و حفظ حافظه تاریخی استان فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی دبیرخانه تاریخ شفاهی گامی مهم در مسیر تبدیل تجربیات ارزشمند پیشکسوتان به سرمایه‌ای ماندگار است و امیدواریم با توسعه برنامه‌های مستندسازی در سه حوزه میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زمینه انتقال دانش نسل‌های پیشین به نسل جوان بیش از پیش فراهم شود.