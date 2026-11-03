به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و هنرهای صنایع‌دستی، از ۱۱ تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان واقع در بلوار شهید بهشتی، پارک شاهد میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ساعت بازدید از نمایشگاه در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ و در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ تعیین شده است.

شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه فرصتی برای آشنایی شهروندان با آثار و تولیدات این حوزه و بازدید از ظرفیت‌های هنری و صنایع‌دستی استان و دیگر مناطق کشور فراهم می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند در روزهای برگزاری نمایشگاه، در ساعات اعلام‌شده به محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه مراجعه کنند.