به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله نجابت در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان) مجلس شورای اسلامی، در طرح سؤال از علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، درباره علت نادیده گرفتن نظر کارشناسان گزینش در فرآیند استخدام داوطلبان ورود به حرفه معلمی، به تشریح دیدگاه‌ها و انتقادات خود در این زمینه پرداخت.

وی در ابتدای توضیحات خود درباره سؤال مطرح‌شده، اظهار کرد: امروز قصد دارم درباره راهبردی‌ترین تصمیمی که در وزارت آموزش و پرورش اتخاذ می‌شود، یعنی تعیین افرادی که قرار است مسئولیت معلمی را بر عهده بگیرند، صحبت کنم.

نماینده مردم شیراز در مجلس با قدردانی از اقدامات وزیر آموزش و پرورش در دوران مسئولیتش افزود: برگزاری امتحانات نهایی در شرایط جنگی اقدامی بسیار ارزشمند بود. همچنین آغاز سال تحصیلی در مهرماه بدون دغدغه و اقدامات صورت‌گرفته در زمینه ساخت مدارس و مدرسه‌سازی نیز شایسته تقدیر است.

نجابت با اشاره به موضوعاتی که همچنان در وزارت آموزش و پرورش نیازمند پیگیری هستند، تصریح کرد: مسائلی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان، مدارس شاهد و مهم‌تر از همه، وضعیت معیشتی معلمان و فرهنگیان عزیز همچنان از جمله مطالبات ماست و پیگیری این موضوعات را ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه معلمان در نظام آموزشی کشور گفت: رهبر معظم انقلاب از معلمان به عنوان افسران سپاه پیشرفت کشور یاد کرده‌اند و صراحتاً بر ضرورت انجام گزینش صحیح و خردمندانه در فرآیند جذب معلمان تأکید داشته‌اند. همچنین ایشان فرموده‌اند که نباید اجازه داد نیروهای بی‌کیفیت وارد آموزش و پرورش شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پیشینه قانونی نظام گزینش در کشور بیان کرد: قانون گزینش در پی فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در ۱۵ دی‌ماه سال ۱۳۶۱ شکل گرفت و در سال ۱۳۷۵ با تصویب مجلس، دامنه اجرای آن به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی گسترش یافت. بنابراین، معلمان علاوه بر برخورداری از جایگاه قانونی در این فرآیند، به عنوان الگویی در نظام گزینش کشور نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به ماده ۲ قانون گزینش و تبصره مربوط به آن خاطرنشان کرد: معلمی در زمره مشاغل حساس قرار دارد و همین مسئله ضرورت توجه ویژه به فرآیند گزینش افرادی را که وارد این حرفه می‌شوند، دوچندان می‌کند.

نجابت در ادامه با طرح این پرسش که چرا رویکرد گزینش در آموزش و پرورش در دولت چهاردهم تغییر کرده است، اظهار کرد: چرا شیوه برخورد با موضوع گزینش در این وزارتخانه از مبانی قانونی، فرمان تاریخی امام و بیانات رهبر شهید انقلاب فاصله گرفته است؛ به‌گونه‌ای که ایشان نیز نسبت به این موضوع گلایه داشتند؟

وی با اشاره به اظهارات معاون رئیس‌جمهور و نماینده رئیس‌جمهور در امور گزینش گفت: آقای قائم‌پناه در ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که هسته‌های گزینش باید بر اساس سیاست‌های کلی مورد تأیید مقام معظم رهبری عمل کنند. پرسش اینجاست که چرا در عمل چنین رویکردی دنبال نشد؟

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: آقای قائم‌پناه همچنین گفته بود قانون گزینش از زمان ابلاغ در دهه ۷۰ تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته و خود را با تحولات و داشته‌های کشور تطبیق نداده است. اگر معتقد بودید این قانون به اصلاح و به‌روزرسانی نیاز دارد، چرا لایحه‌ای برای اصلاح آن به مجلس ارائه نکردید؟

نجابت با انتقاد از ارتباط دادن تسهیل فرآیند گزینش به رفع مشکل کمبود معلم در کشور عنوان کرد: تأسف‌بارتر اینکه در همان اظهارات مطرح شده بود که با دقت لازم در گزینش می‌توان بخشی از مشکل کمبود معلم را برطرف کرد. در نهایت مشخص نیست قانون گزینش از نظر شما مناسب است یا خیر؛ اگر این قانون ایراد دارد، لایحه اصلاحی ارائه کنید و اگر قانون مناسبی است، دیگر نباید جایی برای تفسیرهای متفاوت باقی بماند.

وی با انتقاد از برخورد سیاسی با موضوع گزینش معلمان گفت: در همان شرایط، با یک تصمیم خطی با موضوعی تخصصی، مهم و زیربنایی برخورد سیاسی شد. معاون وقت شما در دی‌ماه ۱۴۰۳ مصاحبه‌ای انجام داد و از تندروی‌ها سخن گفت. چرا باید مسئله‌ای را که مستقیماً با سرنوشت نسل آینده کشور ارتباط دارد، با عنوان تندروی مطرح کنیم؟

این نماینده مجلس افزود: پس از آن نیز مدیر گزینش وزارتخانه مصاحبه‌ای انجام داد. اگر آمارها تفاوتی نداشته است، چرا همکاران شما تلاش کردند در فضای رسانه‌ای این‌گونه القا کنند که در دولت قبل به داوطلبان ظلم شده و دولت چهاردهم برای جبران این ظلم وارد عمل شده است.

وی بیان کرد: در زمستان ۱۴۰۳ و دولت چهاردهم، ۱۹ هزار دانشجومعلم جذب شدند که در دولت قبل رد شده بودند. آیا صحیح است موضوعی را که با سرنوشت آینده کشور ارتباط دارد، به این شکل سیاسی جلوه دهیم؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر تأثیرگذاری معلمان در تربیت نسل آینده کشور گفت: اجازه دهید برای روشن شدن اهمیت موضوع مثالی بزنم. اگر یک معلم در طول ۳۰ سال خدمت خود، هر سال تنها ۳۰ دانش‌آموز داشته باشد، در مجموع با ۹۰۰ ذهن و انسان سروکار خواهد داشت که قرار است در این کشور زندگی کنند. بنابراین، من و شما و آقای وزیر در برابر سرنوشت این ۹۰۰ نفر مسئولیت داریم.

وی با بیان اینکه وظیفه معلم در مدرسه صرفاً آموزش خواندن و نوشتن نیست، اظهار کرد: دانش‌آموز باید انسان بودن را نیز بیاموزد. گاهی افرادی بدون طی کردن فرآیندهای صحیح وارد مدارس می‌شوند و آمادگی خود را برای خدمت اعلام می‌کنند؛ اما من به نوبه خود نگرانم که فرزندانم را تحت آموزش برخی از این فرصت‌طلبان قرار دهم.

نجابت در عین حال بر ضرورت رعایت حقوق داوطلبان استخدامی تأکید کرد و گفت: نباید حق هیچ داوطلبی ضایع شود. اگر فردی واجد صلاحیت است و در شرایط دشوار معیشتی، با وجود پایین بودن حقوق معلمی، آمادگی دارد وارد آموزش و پرورش شود و خدمت کند، باید از ظرفیت او استفاده کرد؛ اما در کنار این موضوع نباید به دلیل برخی افراد، حقوق دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان نادیده گرفته شود.

وی افزود: مردم فرزندان خود را به عنوان امانت در اختیار معلمان قرار می‌دهند و ضروری است افرادی وارد این حرفه شوند که از حداقل‌ها و بدیهیات لازم برای پذیرش چنین مسئولیتی برخوردار باشند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه گزینش دقیق و منصفانه به معنای دفاع از شأن و جایگاه معلمی است، خاطرنشان کرد: من در درجه نخست از اصل گزینش دقیق و منصفانه دفاع می‌کنم؛ چراکه این موضوع در واقع دفاع از حیثیت و شرافت حرفه معلمی است. معلمان بسیاری وجود دارند که با صرف هزینه از خود، در دورافتاده‌ترین مناطق کشور به فرزندان این سرزمین آموزش می‌دهند.

نجابت در ادامه با بیان اینکه مسئله اصلی در گزینش معلمان، انتخاب میان سخت‌گیری و آسان‌گیری نیست، گفت: آنچه اهمیت دارد، نگاه دقیق و کارشناسی به فرآیند گزینش معلمان است.

وی با اشاره به جداول و آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش خطاب به وزیر گفت: بر اساس این آمارها، در سال ۱۴۰۲ کمتر از یک‌ودودهم درصد از مجموع داوطلبان به دلیل نتایج گزینش مردود شده‌اند؛ در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ صدم درصد رسیده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بر این اساس، میزان مردودی در فرآیند گزینش در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ برابر کاهش یافته است. آیا شما جداولی را که در اختیار من قرار دادید، بررسی کرده‌اید که امروز به این شکل درباره این موضوع صحبت می‌کنید؟

نجابت در پایان با تأکید بر ضرورت رسیدگی منصفانه به اعتراض داوطلبان گزینش، خطاب به وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: انتظار ما این است که اگر فردی مدعی است در فرآیند گزینش رد شده و حقی از او ضایع شده است، بدون قرار گرفتن تحت فشار، به اعتراضش رسیدگی شود. دولت نیز باید از سیاسی‌کاری در این موضوع فاصله بگیرد تا بتوانیم پاسخگوی این مطالبه باشیم.