به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی پیش از ظهر سه شنبه در جمع مدیران وزارت نیرو در آذربایجان غربی با تأکید بر عزم دولت برای رفع مشکلات زیرساختی آذربایجان‌غربی، گفت: فهرست بلندی از اقدامات و پروژه‌ها در استان وجود دارد که باید با تدوین نقشه راه، بررسی کارشناسی و اولویت‌بندی، برای اجرای آنها تصمیم‌گیری شود.

وی بر ضرورت احیای دریاچه ارومیه نیز تأکید کرد و افزود: حتی با افزایش بارندگی‌ها نیز نمی‌توان از اقدامات جدی برای احیای دریاچه و دشت‌های استان غافل شد و مدیریت منابع آب، مصرف بهینه و ارتقای بهره‌وری باید با جدیت دنبال شود تا زمینه احیای زیست‌بوم منطقه فراهم شود.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به تعدد پروژه‌ها و مطالبات استان، اضافه کرد: نقشه راه اقدامات موردنیاز باید با بررسی کارشناسی تدوین و طرح‌ها براساس اولویت وارد مرحله اجرا شوند و اعتبارات به سمت پروژه‌های مولد و طرح‌هایی هدایت شود که بیشترین اثربخشی را در رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌ها دارند.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش ناترازی برق، افزود: دولت با جدیت برای رفع این مشکل پای کار است و در کنار اقدامات اجرایی، همراهی مردم، اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی نیز در عبور از چالش‌های موجود اهمیت اساسی دارد.

آذربایجان‌ غربی آماده جهش توسعه‌ای است

استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از تلاش مجموعه‌های صنعت آب و برق در مدیریت شرایط جنگی، گفت: کارکنان این مجموعه‌ها با برنامه‌ریزی و آمادگی قبلی، اجازه ندادند حوادث احتمالی موجب بروز خسارت به مردم شود و اقدامات پیش‌بینی شده در این حوزه، به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شد.

رضا رحمانی افزود: بیش از ۱۰ دستورالعمل و اقدام پیش‌بینی شده آذربایجان‌غربی در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و به سایر استان‌ها ابلاغ شد.

وی همچنین با تشریح روند توسعه زیرساخت‌ها، خاطرنشان کرد: امروز آثار این اقدامات را در پروژه‌های مختلف عمرانی، از طرح‌های روستایی تا پروژه‌های بزرگ چندهمتی مشاهده می‌کنیم.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های اقتصادی استان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری نیز اشاره کرده و افزود: آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده، آماده یک جهش جدی توسعه‌ای است که تحقق آن نیازمند حمایت دولت، وزارتخانه‌ها و همراهی نمایندگان مجلس است.

رحمانی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه، اضافه کرد: همدلی و همکاری دستگاه‌های مختلف، نشانه‌های امیدبخشی از تداوم حیات دریاچه را رقم زده است.

وی با تأکید بر ضرورت پشتیبانی وزارت نیرو از طرح‌های زیرساختی آذربایجان‌غربی، افزود: با تأمین و تسریع اجرای پروژه‌های مورد نیاز و استمرار همکاری‌های ملی، می‌توان مسیر توسعه استان، تقویت زیرساخت‌ها و رفع دغدغه‌های مردم را با اطمینان بیشتری دنبال کرد.