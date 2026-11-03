منوچهر صحرانورد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه فعالیت های محرومیت زدایی کانون‌های خدمت رضوی ملایر و تسهیل ازدواج جوانان مرحله دوم پویش «هدیه امام» با تهیه و اهدای ۴ مجموعه کامل جهیزیه به نو عروسان احسان پذیر در شهرستان ملایر برگزار شد.

وی با بیان اینکه هر بسته جهیزیه شامل ۲۰ قلم از کالاهای ضروری و لوازم خانگی از جمله یخچال، تلویزیون، فرش، پتو، اجاق گاز، اتو، بخاری، ماشین لباسشویی، جارو برقی و ظروف آشپزخانه است، اظهار کرد: برای تهیه هر سری از این جهیزیه‌ها افزون بر ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده که تمامی این مبالغ از محل کمک‌های خالصانه خیرین تامین شده است.

مسئول کانون‌های خدمت رضوی در ملایر با اشاره به اینکه این برنامه با مدیریت و هماهنگی کانون محله‌ای امام حسن (ع) و با مشارکت کانون بانوان و خانواده به اجرا درآمد، افزود: یکی از اهداف آستان قدس رضوی توسعه مفهوم خدمت، خادم و مخدوم بوده است و ما در مجموعه کانون‌های خدمت رضوی ذیل بنیاد کرامت رضوی آستان قدس رضوی خدمت می‌کنیم و با توجه به سابقه ای که از تاسیس و راه اندازی شبکه خادم یاران رضوی در سالیان گذشته داشتیم فعالیت‌ها و اهدافمان را دنبال می‌کنیم.

صحرانورد ادامه داد: یکی از رویکردها و سیاست‌های آستان قدس رضوی توسعه خدمات اجتماعی ذیل پرچم حضرت رضا(ع) و گسترش سیره رضوی است و بر این اساس شبکه‌ای که بتواند این اهداف را در بستر اجتماعی محقق کند نیاز به یک جامعیت و طرح کلی در سراسر کشور داشت که بر این اساس «شعار توسعه خدمت و توسعه خادم و مخدوم» شکل گرفت.