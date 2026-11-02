به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد خلفوند، اظهار کرد: بسیج سازندگی با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، رده‌های مقاومت، خیرین و مشارکت‌های مردمی، زمینه نقش‌آفرینی اقشار مختلف جامعه را در حمایت از زوج‌های نیازمند و تسهیل آغاز زندگی مشترک آنان فراهم کرده است.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی بسیج سازندگی در نیمه نخست سال جاری افزود: در این مدت ۱۶۰ سری جهیزیه به زوج‌های نیازمند اهدا و ۹۶۰ قلم کالای ضروری زندگی نیز میان خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شده است؛ روندی که با همراهی خیرین و نیک‌اندیشان ادامه خواهد یافت.

مشارکت شهروندان با سهم ۱۱۰ هزار تومانی

مسئول بسیج سازندگی لرستان با بیان اینکه پویش ملی «۱۰۰۰ سری جهیزیه» با مشارکت ظرفیت‌های مردمی در شهرستان‌های استان دنبال می‌شود، تصریح کرد: هر شهروند می‌تواند با پرداخت سهمی به مبلغ ۱۱۰ هزار تومان، در تأمین جهیزیه زوج‌های جوان و فراهم کردن زمینه آغاز زندگی مشترک آنان مشارکت کند.

خلفوند تأکید کرد: موفقیت این حرکت ملی نباید به تبلیغات محیطی محدود شود و لازم است هر شهرستان متناسب با ظرفیت‌های بومی خود، دست‌کم یک اقدام شاخص میدانی، یک برنامه برجسته رسانه‌ای و یک طرح هدفمند برای جذب کمک‌های مردمی طراحی و اجرا کند.

دعوت از چهره‌های اثرگذار برای همراهی با پویش

وی درباره برنامه‌های اجرایی این پویش گفت: دعوت از نخبگان، ورزشکاران، هنرمندان، خیرین و چهره‌های اثرگذار برای حمایت از این حرکت، تولید محتوا و کلیپ‌های دعوت به مشارکت، فضاسازی محیطی، حضور گروه‌های جهادی در نقاط پرتردد و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با مردم از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مسئول بسیج سازندگی لرستان همچنین بر ضرورت تعامل با صداوسیمای مرکز استان، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و فعالان فضای مجازی تأکید کرد و افزود: اجرای پویش «سهم من در آغاز یک زندگی» و معرفی آن در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد.

دعوت از خیرین و اصناف برای تأمین جهیزیه زوج‌های جوان

خلفوند با اشاره به اهمیت جلب مشارکت اصناف، بازاریان و فروشگاه‌های لوازم خانگی بیان کرد: تعامل با این مجموعه‌ها برای جذب کمک‌های مردمی و اهدای مستقیم اقلام جهیزیه از دیگر محورهای اجرای پویش است.

وی در پایان از مردم خیر و نیک‌اندیش استان خواست تا با مشارکت در این حرکت خداپسندانه تا ۱۵ آبان‌ماه، در ترویج فرهنگ ازدواج آسان و حمایت از زوج‌های کم‌برخوردار سهیم شوند.

بر اساس اعلام مسئول بسیج سازندگی لرستان، خیرین و شهروندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۸۰۰۰۰۰۰۳۲ یا کد دستوری #765* برای مشارکت در پویش ملی «۱۰۰۰ سری جهیزیه» واریز کنند.