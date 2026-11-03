به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی روز سه شنبه در جلسه شورای ترافیک کلیبر، آمار تصادفات جاده‌ای را نگران‌کننده دانست و پایین بودن ایمنی جاده‌ها و بی‌احتیاطی رانندگان را از عوامل وقوع این حوادث عنوان کرد.

وی همچنین بر تسریع در رنگ‌آمیزی معابر اطراف مدارس و نصب تابلوهای محدودیت سرعت با توجه به آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.

فرماندار کلیبر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌سازی گفت: تاکنون بیش از ۳۰ کیلومتر از راه‌های مواصلاتی شهرستان روکش آسفالت شده و در صورت مساعد بودن شرایط جوی ۲۰ کیلومتر از راه‌های روستایی نیز آسفالت خواهد شد.

محمدی همچنین از رفع مناطق حادثه‌خیز در سه نقطه خبر داد و بر ادامه پیگیری‌ها برای ایمن‌سازی سایر نقاط شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به جمعیت قابل توجه بخش آبش‌آحمد، استقرار نیروهای راهنمایی و رانندگی در این بخش را برای نظارت بر مقررات و ساماندهی ترافیک ضروری دانست.