به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب عبدالله‌پور روز چهارشنبه با اعلام نتایج پایش آماری انجام‌شده از وضعیت سفرهای روزانه شهروندان تبریزی اظهار کرد: خودروهای شخصی با یک میلیون و ۸۹۰ هزار سفر در روز، پرکاربردترین وسیله نقلیه در ترددهای شهری تبریز هستند.

وی افزود: تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی نیز با ثبت یک میلیون و ۵۰ هزار سفر روزانه، سهمی معادل ۳۰ درصد از ترددهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

عبدالله پور با اشاره به سهم ناوگان اتوبوسرانی در جابه‌جایی شهروندان خاطرنشان کرد: اتوبوس‌های شهری با ثبت ۳۵۰ هزار سفر روزانه ۱۰ درصد از ترددهای شهر را پوشش می‌دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز ادامه داد: مترو، موتورسیکلت و وانت نیز هر کدام سهم سه درصدی از سفرهای روزانه شهری دارند که برای هر یک از این شیوه‌های حمل‌ونقل، به‌طور متوسط ۱۰۵ هزار سفر روزانه ثبت شده است.

وی با بیان اینکه نتایج این پایش آماری نشان‌دهنده سهم ۴۳ درصدی حمل‌ونقل عمومی از سفرهای شهری تبریز است یادآور شد: ۵۷ درصد دیگر سفرها با خودروهای شخصی، موتورسیکلت و وانت انجام می‌شود.