به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: این تصادف مقابل کوی اطبا و در مسیر خط ویژه BRT تبریز رخ داد.

شادی‌نیا افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، ۷ مصدوم این حادثه را برای ادامه درمان به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منتقل کردند.

سخنگوی اورژانس استان با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه فوتی نداشته است، خاطرنشان کرد: تمامی مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.