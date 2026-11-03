به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح سه‌شنبه در دیدار با اعضای جامعه اسلامی فرهنگیان اصفهان، با اشاره به شرایط حساس کشور و تهدیدهای دشمنان، بر ضرورت اولویت‌بخشی به امنیت دانش‌آموزان و حفظ ثبات همه‌جانبه کشور تأکید کرد.

امام جمعه اصفهان با بیان این نکته که دشمن به دنبال آسیب‌رساندن به کیان کشور است، اظهار کرد:در شرایطی که دشمن به دنبال آسیب‌رساندن به کشور است، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس باید بر اساس پروتکل‌ها و مصوبات شورای تأمین و ملاحظات امنیتی انجام شود. حفظ جان دانش‌آموزان و پیشگیری از حوادثی مشابه حادثه مدرسه میناب باید در اولویت قرار گیرد.

مدیریت منابع اقتصادی در شرایط جنگی و جنگ تحمیلی اقتصادی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و هزینه‌های کلان تأمین تجهیزات نظامی خاطرنشان کرد: دولت با وجود تحریم‌ها و آسیب‌دیدن برخی زیرساخت‌های حیاتی، از جمله تأسیسات پتروشیمی، توانسته است با مدیریت جهادی منابع، ثبات نسبی بازار را حفظ کند و از بروز بحران گسترده اقتصادی جلوگیری نماید.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد ضمن ابراز همدلی با مشکلات معیشتی معلمان و کارکنان آموزشی افزود: نیروهای مسلح و نهادهای کشور نیز در شرایط دشوار و با محدودیت‌های شدید اقتصادی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین لازم است در چنین شرایطی با مدیریت بهینه هزینه‌های زندگی و پرهیز از مخارج غیرضروری، برای عبور از مشکلات و گذر از این مقطع حساس تاریخی تلاش کرد.

رکوردهای بی‌سابقه در استقبال دانش‌آموزان از فعالیت‌های دینی

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با اشاره به آمار درخشان حضور ۱۷ هزار دانش‌آموز در مراسم اعتکاف، این میزان مشارکت پرشور را در تاریخ کشور بی‌سابقه خواند و گفت: با رشد عقل و آگاهی بشر، توجه به دین و به‌ویژه اسلام افزایش می‌یابد و هر اندازه انسان آگاه‌تر و توانمندتر شود، گرایش او به معارف اسلامی عمیق‌تر خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت حدود ۲۵۰ روحانی طرح هجرت در روستاهای استان اصفهان و حضور فعال روحانیون طرح امین در مدارس، یادآور شد: امروز با گسترش دسترسی عموم مردم به تلفن همراه، شرایط فرهنگی پیچیده‌ای ایجاد شده است؛ با این وجود، اگر مجاهدت‌ها، امکانات و فعالیت‌های فرهنگی مذهبی جاری نبود، وضعیت فرهنگی جامعه می‌توانست با آسیب‌های بسیار جدی‌تر و گسترده‌تری مواجه شود.

تأکید قاطع بر التزام عملی به اسلام در دستگاه‌های اجرایی

امام جمعه اصفهان در ادامه بر ضرورت التزام عملی به اصول و ارزش‌های اسلامی در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: پایبندی عملی به اسلام از شرایط اولیه استخدام در دستگاه‌ها و سازمان‌هاست و این شرط حیاتی باید در طول دوران خدمت نیز حفظ شود.

وی با مقایسه شرایط مدیریت کلان کشور افزود: همان‌گونه که در صورت از دست رفتن شرایط رهبری، مجلس خبرگان رهبری وظیفه بررسی و تصمیم‌گیری قانونی دارد، در سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز افرادی که شرایط اولیه مسئولیت و خدمت را از دست می‌دهند، نباید در جایگاه خود باقی بمانند.

طرح مطالبات فرهنگیان؛ از انتقاد به تعطیلی‌های بی‌برنامه تا مسائل معیشتی

در بخش پایانی این نشست، نمایندگان جامعه اسلامی فرهنگیان اصفهان ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری در طرح‌های فرهنگی و برنامه‌های مرتبط با نسل جوان، دیدگاه‌ها و مطالبات خود را در حوزه‌های آموزشی، اجرایی و معیشتی مطرح کردند.

یکی از نمایندگان این تشکل صنفی و فرهنگی با اشاره به پیامدهای منفی تعطیلی‌های سال‌های گذشته مدارس گفت: «تعطیلی‌های بدون برنامه تأثیر مخربی بر روند یادگیری دانش‌آموزان و نتایج کنکور داشته است.» وی پیشنهاد کرد برای کاهش آسیب‌های آموزشی، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی‌ها با توجه به شرایط بومی هر استان اتخاذ شود و از راهکارهایی نظیر حضور نوبتی کادر آموزشی استفاده گردد تا چرخه آموزش مدارس تا حد امکان استمرار یابد.

پرداخت به‌موقع دستمزدها، اجرای دقیق و کامل طرح رتبه‌بندی معلمان، و همچنین ابراز نگرانی شدید نسبت به برخی رفتارهای مغایر با ضوابط عفاف و حجاب در محیط‌های آموزشی از دیگر دغدغه‌های مطروحه بود که فرهنگیان خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای بازرسی و نظارتی برای اجرای دقیق مقررات در مدارس شدند.