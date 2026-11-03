به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: متهم با سوء استفاده از نیاز مالی افراد و فریب آنها با تبلیغات اغوا کننده اقدام به شناسایی متقاضیان وام نموده و از طریق گوشی مالباختگان و نصب اپلیکیشن های بانک های مختلف و همچنین انتقال امتیاز وام این افراد به نفع خود از ایشان کلاهبرداری کرده بود.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود: متهم در بازجویی های به عمل آمده به ۹ فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال، اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.