به گزارش خبرنگار مهر، حسین زنجیرانی فراهانی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: متقاضیانی که برای زمین‌های واگذارشده پروانه ساخت دریافت کنند، در اولویت آماده‌سازی و تحویل قطعه قرار می‌گیرند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم افزود: اگر قطعه به مرحله آماده‌سازی کف و برق رسیده باشد، امکان تحویل آن ظرف یک هفته فراهم است و در غیر این صورت، پیمانکار برای تکمیل آماده‌سازی حداکثر ظرف یک ماه در اولویت قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه دریافت پروانه ساخت شرط پیگیری و تحویل قطعه است، گفت: پس از صدور پروانه، اقدامات لازم برای تحویل زمین انجام می‌شود، اما شماری از متقاضیانی که زمین را تحویل گرفته‌اند، هنوز برای دریافت پروانه اقدام نکرده‌اند.

برای ساخت‌وساز فرصت تعیین شده است

زنجیرانی فراهانی با اشاره به مهلت آغاز ساخت‌وساز در شهرک‌های پرنیان بیان کرد: برای شروع عملیات ساختمانی، با توجه به شرایط، فرصتی بین شش ماه تا یک سال در نظر گرفته شده و در برخی موارد نیز این مهلت، متناسب با وضعیت اقتصادی متقاضیان، بیش از یک سال تمدید شده است.

وی ادامه داد: هرچه متقاضیان زودتر ساخت‌وساز را آغاز کنند، امکان بهره‌مندی سریع‌تر از خدمات فراهم می‌شود و اراضی نیز از وضعیت زمین خالی خارج خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: آغاز زودتر عملیات ساخت می‌تواند به متقاضیان در مدیریت هزینه‌های مربوط به ساخت مسکن و تورم کمک کند و به نفع متقاضیان، مجموعه شهرک و استان خواهد بود.