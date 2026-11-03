به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، فروغ قجابگی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون به جمع بازیگران نمایش «ندبه» به کارگردانی آرمان شهیازی پیوست.

قجابگلی در سال ۱۳۷۲ اولین همکاری حرفه‌ای تئاتری خود را در نمایش «هفت شهر عشق» به کارگردانی پری صابری تجربه کرد. وی در سال ۱۳۷۵ با اجرای نمایش «مَفَر» در سالن اصلی تئاتر شهر تهران، اولین حضور حرفه‌ای بازیگری خود را در تئاتر شهر داشت و بازی در تله تئاتر «دشمن مردم» به کارگردانی رکن‌الدین خسروی آغاز راهی بود که او را به همکاری با نام‌هایی چون علی رفیعی، منیژه محامدی، قطب‌الدین صادقی، پری صابری، محمود عزیزی، حمیدرضا نعیمی، کوروش نریمانی، حسین کیانی، حمید آذرنگ و محمد مساوات رساند.

قجابگلی همچنین در فیلم‌ها و سریال‌هایی چون «چهارشنبه‌سوری» (اصغر فرهادی)، «مسافرخانه‌ سعادت» (محمد رحمانیان)، «خاک سرخ» (ابراهیم حاتمی‌کیا)، «دنده معکوس» (حسن فتحی) و «خانه‌ای در تاریکی» (سعید سلطانی) حضور داشته است.

از جوایز وی در حوزه بین‌الملل نیز می‌توان به جایزه بهترین بازیگر از فستیوال پکن ۲۰۱۹ برای «تهران شهر عشق»، جایزه بهترین بازیگر از فستیوال آفیسینه ایتالیا ۲۰۲۳ برای «سه کیلو و چهارصد گرم»، جایزه بهترین بازیگر از جشنواره ریچموند لندن ۲۰۲۴ برای همین فیلم و جایزه بهترین بازیگر زن فستیوال بین‌المللی فیلم سنترپنسیلوانیا آمریکا اشاره کرد.

در این نمایش، مهراوه نوری به‌عنوان مشاور کارگردان، سعید سیادت به عنوان مجری طرح، امیر خدامی به عنوان عکاس و امیر پارسائیان‌مهر به عنوان مدیر روابط‌عمومی حضور دارند.

این نمایش از اوایل آذر در تالار حافظ روی صحنه می‌رود.