به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش شهرستان سنندج اظهار کرد: حل بسیاری از مشکلات این حوزه نیازمند تعامل مستقیم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است و نباید مسائل آموزش‌وپرورش تا زمان برگزاری جلسات شورای شهرستان معطل بماند.

وی افزود: موضوعات تخصصی و فنی باید ابتدا در سطح کارشناسی و با مشارکت مدیران دستگاه‌های مرتبط بررسی شود و تنها مواردی که از این طریق به نتیجه نمی‌رسند، برای تصمیم‌گیری به شورای آموزش‌وپرورش ارجاع شوند.

فرماندار سنندج با اشاره به حمایت‌های اعتباری از حوزه آموزش‌وپرورش در دو سال گذشته عنوان کرد: با وجود محدودیت منابع و تعدد نیازهای شهرستان، آموزش‌وپرورش همواره یکی از اولویت‌های تخصیص اعتبارات بوده است، اما برای رفع مشکلات موجود، همراهی جدی‌تر سایر دستگاه‌ها ضرورت دارد.

سجادی همچنین بر تعیین تکلیف املاک مازاد آموزش‌وپرورش و استفاده از ظرفیت مولدسازی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند بخشی از نیازهای زیرساختی مدارس، به‌ویژه در حوزه مقاوم‌سازی و بازسازی را بدون اتکای صرف به اعتبارات دولتی برطرف کند.

وی با بیان اینکه ساماندهی مدارس تخریبی و تأمین فضای آموزشی باید متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود، افزود: تراکم جمعیت دانش‌آموزی و نیازهای آموزشی مناطق مختلف باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد تا اقدامات اجرایی موجب تشدید کمبود فضای آموزشی در مناطق پرتراکم نشود.

تأمین تجهیزات مدارس نباید به ساخت و تحویل ساختمان محدود شود

فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت توجه به امکانات اولیه مدارس اظهار کرد: برخورداری دانش‌آموزان از حداقل تجهیزات آموزشی از جمله میز و صندلی مناسب یک ضرورت است و گزارش‌های دریافتی از برخی مدارس، کمبودهایی را در این زمینه نشان می‌دهد.

سجادی افزود: لازم است با اولویت‌بندی نیازهای مدارس و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، برای رفع کمبود تجهیزات اقدام شود.

وی با اشاره به مسئولیت مجموعه نوسازی مدارس در این زمینه تصریح کرد: رسیدگی به مدارس نباید صرفاً به ساخت و تحویل ساختمان محدود شود، بلکه مدارس فعال و موجود نیز برای تأمین امکانات اولیه و تجهیزات آموزشی به حمایت و توجه نیاز دارند.

ضرورت شفاف‌سازی سهم آموزش‌وپرورش از بودجه شهرداری

فرماندار سنندج در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مدیریت شهری برای حمایت از آموزش‌وپرورش گفت: میزان سهم و اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای این حوزه در بودجه شهرداری باید به‌صورت شفاف مشخص شود و مدیریت شهری نیز در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود، حمایت از مدارس و زیرساخت‌های آموزشی را جدی‌تر دنبال کند.

سجادی ضمن قدردانی از همکاری شهرداری در زمینه‌هایی همچون آسفالت و بهسازی محوطه مدارس خاطرنشان کرد: این اقدامات قابل تقدیر است، اما نباید جایگزین تعهدات و ظرفیت‌های قانونی شهرداری در حمایت از آموزش‌وپرورش شود.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که مدیریت شهری از منافع و ظرفیت‌های خود دفاع می‌کند، انتظار می‌رود در حمایت از آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای فرهنگی نیز اهتمام بیشتری داشته باشد.

همکاری دستگاه‌ها برای برگزاری جشن تکلیف دانش‌آموزان

فرماندار سنندج همچنین با اشاره به درخواست آموزش‌وپرورش برای برگزاری جشن تکلیف دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در ورزشگاه ۲۲ گولان، خواستار مشارکت دستگاه‌های عضو شورای آموزش‌وپرورش در برگزاری منظم و شایسته این مراسم شد.

وی با بیان اینکه شمار زیادی از دانش‌آموزان در این برنامه حضور خواهند داشت، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با امکانات و ظرفیت‌های خود برای برگزاری مناسب این مراسم و فراهم کردن شرایط مطلوب برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان همکاری کنند.

سجادی همچنین بر پیش‌بینی تمهیدات ترافیکی، مدیریت تردد خودروها و ساماندهی مسیرهای دسترسی به ورزشگاه ۲۲ گولان تأکید کرد و خواستار هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تأمین نظم و امنیت و تسهیل رفت‌وآمد شرکت‌کنندگان شد.