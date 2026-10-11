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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

کاظمی: توسعه مدارس صدرا نیازمند حمایت دستگاه‌های اجرایی است

کاظمی: توسعه مدارس صدرا نیازمند حمایت دستگاه‌های اجرایی است

رودان - مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با تأکید بر ضرورت توسعه مدارس صدرا، از پیگیری تأمین زمین برای احداث مدرسه جدید در رودان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامعلی کاظمی شامگاه یکشنبه در نشست با عبدالله عبدی بحرینی رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان رودان با همراهی رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان مسائل و نیازهای مدارس صدرا و راهکارهای تسریع در روند احداث مدرسه صدرا در رودان را بررسی کرد.

کاظمی با تأکید بر اهمیت توسعه مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا، حمایت و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی را در تقویت زیرساخت‌های آموزشی و تربیتی ضروری دانست.

در این نشست موضوع توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی، تأمین امکانات مورد نیاز مدارس صدرا و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد علمی، فرهنگی و اخلاقی دانش‌آموزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد آموزش‌وپرورش شهرستان رودان شناسایی و پیگیری تأمین زمین مناسب برای احداث مدرسه صدرا را در دستور کار قرار دهد تا با فراهم شدن مقدمات لازم روند اجرایی ساخت این مدرسه پیگیری شود.

مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا با هدف پرورش دانش‌آموزانی آشنا با معارف اسلامی و ارزش‌های دینی و اخلاقی و برخوردار از دانش و مهارت‌های لازم برای حضور مؤثر در جامعه فعالیت می‌کنند.

در ادامه این نشست مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان از عبدالله عبدی بحرینی رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان رودان به پاس همکاری و حمایت‌های مادی و معنوی از مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا تجلیل کرد.

کاظمی از تلاش‌ها و همکاری‌های وی در تأمین نیازهای مدارس صدرا، مساعدت در تجهیز این مدارس و حمایت از فعالیت‌های آموزشی و تربیتی آن‌ها قدردانی کرد.

در این دیدار تعامل میان آموزش‌وپرورش و سازمان تبلیغات اسلامی از ظرفیت‌های مؤثر برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، بهبود امکانات مدارس صدرا و فراهم‌سازی زمینه رشد علمی، فرهنگی و معنوی دانش‌آموزان عنوان شد. همچنین بر استمرار همکاری دستگاه‌های مسئول توجه به زیرساخت‌ها و تأمین امکانات متناسب با نیازهای دانش‌آموزان تأکید شد.

کد مطلب 6974900

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