به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامعلی کاظمی شامگاه یکشنبه در نشست با عبدالله عبدی بحرینی رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان رودان با همراهی رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان مسائل و نیازهای مدارس صدرا و راهکارهای تسریع در روند احداث مدرسه صدرا در رودان را بررسی کرد.

کاظمی با تأکید بر اهمیت توسعه مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا، حمایت و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی را در تقویت زیرساخت‌های آموزشی و تربیتی ضروری دانست.

در این نشست موضوع توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی، تأمین امکانات مورد نیاز مدارس صدرا و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد علمی، فرهنگی و اخلاقی دانش‌آموزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد آموزش‌وپرورش شهرستان رودان شناسایی و پیگیری تأمین زمین مناسب برای احداث مدرسه صدرا را در دستور کار قرار دهد تا با فراهم شدن مقدمات لازم روند اجرایی ساخت این مدرسه پیگیری شود.

مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا با هدف پرورش دانش‌آموزانی آشنا با معارف اسلامی و ارزش‌های دینی و اخلاقی و برخوردار از دانش و مهارت‌های لازم برای حضور مؤثر در جامعه فعالیت می‌کنند.

در ادامه این نشست مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان از عبدالله عبدی بحرینی رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان رودان به پاس همکاری و حمایت‌های مادی و معنوی از مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا تجلیل کرد.

کاظمی از تلاش‌ها و همکاری‌های وی در تأمین نیازهای مدارس صدرا، مساعدت در تجهیز این مدارس و حمایت از فعالیت‌های آموزشی و تربیتی آن‌ها قدردانی کرد.

در این دیدار تعامل میان آموزش‌وپرورش و سازمان تبلیغات اسلامی از ظرفیت‌های مؤثر برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، بهبود امکانات مدارس صدرا و فراهم‌سازی زمینه رشد علمی، فرهنگی و معنوی دانش‌آموزان عنوان شد. همچنین بر استمرار همکاری دستگاه‌های مسئول توجه به زیرساخت‌ها و تأمین امکانات متناسب با نیازهای دانش‌آموزان تأکید شد.