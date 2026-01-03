  1. استانها
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

فرماندار دیر: آموزش دانش‌آموزان عشایری حمایت می‌شود

بوشهر- فرماندار دیر گفت: توسعه عدالت آموزشی و رفع دغدغه‌های تحصیل دانش‌آموزان عشایری با همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، با جدیت در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی، عصر شنبه در حاشیه بازدید از مدرسه عشایری شهید رجایی روستای چاه‌قد بخش آبدان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توجه به آموزش در مناطق عشایری از اولویت‌های اساسی دولت و مدیریت شهرستان است و هیچ دانش‌آموزی نباید به‌دلیل شرایط جغرافیایی یا شیوه زندگی عشایری از حق تحصیل محروم بماند.

وی با اشاره به این بازدید میدانی که با حضور بخشدار آبدان و رؤسای ادارات منابع طبیعی و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شد، افزود: حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در کنار یکدیگر، نشان‌دهنده عزم جدی شهرستان برای شناسایی دقیق مشکلات و پیگیری عملی مطالبات آموزشی عشایر است.

فرماندار دیر با بیان اینکه در این بازدید از نزدیک با دانش‌آموزان مدرسه گفتگو شده و روند تحصیلی آنان مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: انگیزه، استعداد و علاقه دانش‌آموزان عشایری سرمایه‌ای ارزشمند است و وظیفه ما ایجاد شرایط مناسب برای شکوفایی این ظرفیت‌ها است.

سجادی با تأکید بر لزوم همکاری بین‌بخشی ادامه داد: دستگاه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، راهداری و منابع طبیعی نقش مهمی در تسهیل دسترسی، ایمنی مسیرها و پایداری خدمات آموزشی دارند و انتظار می‌رود هر کدام در حوزه مسئولیت خود، حمایت از مدارس عشایری را به‌صورت ویژه دنبال کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهرستان دیر با نگاه میدانی و جهادی، پیگیری مسائل مدارس عشایری را استمرار خواهد داد و تأمین زیرساخت‌های آموزشی برای فرزندان عشایر را سرمایه‌گذاری برای آینده شهرستان و کشور می‌داند.

