به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی، عصر شنبه در حاشیه بازدید از مدرسه عشایری شهید رجایی روستای چاه‌قد بخش آبدان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توجه به آموزش در مناطق عشایری از اولویت‌های اساسی دولت و مدیریت شهرستان است و هیچ دانش‌آموزی نباید به‌دلیل شرایط جغرافیایی یا شیوه زندگی عشایری از حق تحصیل محروم بماند.

وی با اشاره به این بازدید میدانی که با حضور بخشدار آبدان و رؤسای ادارات منابع طبیعی و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شد، افزود: حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در کنار یکدیگر، نشان‌دهنده عزم جدی شهرستان برای شناسایی دقیق مشکلات و پیگیری عملی مطالبات آموزشی عشایر است.

فرماندار دیر با بیان اینکه در این بازدید از نزدیک با دانش‌آموزان مدرسه گفتگو شده و روند تحصیلی آنان مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: انگیزه، استعداد و علاقه دانش‌آموزان عشایری سرمایه‌ای ارزشمند است و وظیفه ما ایجاد شرایط مناسب برای شکوفایی این ظرفیت‌ها است.

سجادی با تأکید بر لزوم همکاری بین‌بخشی ادامه داد: دستگاه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، راهداری و منابع طبیعی نقش مهمی در تسهیل دسترسی، ایمنی مسیرها و پایداری خدمات آموزشی دارند و انتظار می‌رود هر کدام در حوزه مسئولیت خود، حمایت از مدارس عشایری را به‌صورت ویژه دنبال کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهرستان دیر با نگاه میدانی و جهادی، پیگیری مسائل مدارس عشایری را استمرار خواهد داد و تأمین زیرساخت‌های آموزشی برای فرزندان عشایر را سرمایه‌گذاری برای آینده شهرستان و کشور می‌داند.