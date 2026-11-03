حجت الاسلام سبحان جامه بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۳ آبان یادآور سه حادثه کلیدی در تاریخ انقلاب اسلامی شامل تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان مظلوم در رژیم ستم‌شاهی و تسخیر لانه جاسوسی است، اظهار داشت: کنار هم قرار گرفتن این اتفاقات بزرگ نقش پررنگ و تعیین‌کننده دانش‌آموزان را در فرآیند به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به روشنی نشان می‌دهد تا جایی که حضرت امام (ره) تسخیر لانه جاسوسی را انقلاب دوم نامیدند.

وی بیان کرد: ۱۳ آبان نباید صرفا یک مسئله تاریخی و مربوط به گذشته تلقی شوند باید جوانان را آگاه سازیم تا همواره خود را از این تاریخ بدانند و آگاه باشند که این تاریخ همواره در جریان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان با یادآوری این نکته که روحیه استکبار ستیزی و عدم پذیرش ظلم در فطرت تمام دانش‌آموزان و همچنین تمام مردم ایران نهادینه است، افزود: از زمان تسخیر لانه جاسوسی تاکنون این روحیه در وجود جوانان و دانش‌آموزان جاری بوده و امروز نیز بچه‌های دهه هشتادی و دهه نودی در صحنه حضور دارند و با تقدیم شهدای والامقام از نسل خودشان نشان داده‌اند که میدان‌دار این مسیر هستند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان نباید نقش خود را محدود به برنامه‌های روزمره یا امور عادی بدانند بلکه آنها نشان داده‌اند چه درگذشته چه اکنون و چه در آینده می‌توانند در فرآیند انقلاب کشور اثر گذار باشند.

حضور حداکثری اقشار مختلف تکلیف ملی و شرعی در برابر استکبار

حجت الاسلام جامه بزرگ با تاکید بر جنایات فراوان استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار در یک سال اخیر حضور پرشور همه گروه‌های مردم را پاسخی قاطع و تکلیفی همگانی دانست و تصریح کرد: خوی درندگی و استکباری آمریکا برای هر انسان آگاه و بیداری روشن شده است و هر فردی از هیئت‌های مذهبی یا جامعه مداحان یا قرآنی و شبکه تبلیغاتی اسلامی باشد و یا از عموم مردم و هرکس که وامدار پیروی از این مکتب است باید با حضور حداکثر و پرشورتر از سال‌های گذشته در راهپیمایی ۱۳ آبان پیام ایستادگی در برابر ظلم را به گوش جهانیان برساند.

وی افزود : ویژه برنامه‌های گرامی‌داشت روز استکبار ستیزی در شهرستان تویسرکان به صورت یکپارچه برگزار می‌شود و راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان در شهر تویسرکان با سخنرانی ویژه سرهنگ احد امیری انجام خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان بیان کرد: همزمان با تویسرکان در فرسفج و سرکان نیز با حضور آحاد مردم برپا خواهد شد و در تمام مدارس شهرستان، برنامه‌های ویژه‌ای به همین مناسبت اجرا می شود.

وی افزود: با توجه به همزمانی این ایام با روزهای سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، هیئت‌های مذهبی اقدام به راه‌اندازی موکب‌ها، ایستگاه‌های صلواتی و غرفه‌های فرهنگی برای پذیرایی از مردم و ارائه خدمات فرهنگی کرده‌اند و علاوه بر اجتماعات پر شور شبانه هیئت‌ها در میادین شهرستان، هیئت‌های بانوان نیز مراسم‌ها و ویژه برنامه‌هایی را در این مناسبت برگزار می‌کنند.