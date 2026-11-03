به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش اکبری از اعمال محدودیت‌های ترافیکی هم‌زمان با برگزاری مراسم ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شیراز خبر داد و با اشاره به برگزاری این مراسم از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان گفت: این مراسم با حضور دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم در مسیر میدان شهدا تا چهارراه پیروزی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا، از صبح روز چهارشنبه محدودیت‌های ترافیکی به‌صورت مقطعی در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهور فارس ادامه داد: این محدودیت‌ها شامل بلوار هجرت به سمت میدان شهدا، چهارراه مشیر و چهارراه مصدق به سمت سه‌راه پیروزی، میدان امام حسین (ع) به سمت میدان شهدا و تمامی انشعابات آن و همچنین خیابان ۹ دی به سمت سه‌راه پیروزی است.

اکبری با بیان اینکه محدودیت‌های ترافیکی تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت، از شهروندان خواست با مأموران پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند تا مراسم در نظم و آرامش برگزار شود.