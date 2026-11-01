به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «پل‌های مدیسون کانتی» اثر رابرت جیمز والر که نسخه کاغذی آن توسط انتشارات افراز منتشر شده، رمانی عاشقانه اثر نویسنده آمریکایی، رابرت جیمز والر، است که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد. داستان در دهه ۱۹۶۰ در مدیسون کانتی، آیووا، جریان دارد و درباره رابطه‌ای کوتاه و عمیق چهار روزه میان «فرانچسکا جانسون»، یک زن مزرعه‌دار ایتالیایی-آمریکایی تنها، و «رابرت کین‌کید»، یک عکاس مسافر نشنال جئوگرافیک، است. نثر غنایی والر و بررسی موضوعات عشق زودگذر و تأثیرگذار، این اثر را به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌ها با بیش از ۵۰ میلیون نسخه در سراسر جهان تبدیل کرده است. این رمان در سال ۱۹۹۵ به فیلمی با بازی مریل استریپ و کلینت ایستوود اقتباس شد و جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عامه پیدا کرد.

این رمان به پیچیدگی‌های عشق و فداکاری می‌پردازد و تنش میان میل شخصی و مسئولیت‌های خانوادگی را به‌خوبی برجسته می‌کند. تصمیم فرانچسکا نماد فداکاری‌هایی است که افراد غالبا به خاطر دیگران انجام می‌دهند. همچنین، داستان به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه خاطرات، شخصیت فردی را شکل می‌دهند و چگونه افراد تجربیات گذشته خود را با واقعیت‌های کنونی تطبیق می‌دهند. در کنار این، والر به تأثیر عمیق ارتباط انسانی، حتی زمانی که این ارتباط کوتاه باشد، پرداخته و به کاوش در تنهایی‌ای می‌پردازد که ممکن است حتی در کنار دیگران نیز ادامه یابد.

«رابرت جیمز والر» متولد ۱۹۳۹ و درگذشته در سال ۲۰۱۷، نویسنده، استاد دانشگاه و موسیقی‌دان اهل ایالات متحده آمریکا بود. جیمز والر تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه ایالتی آیووا پی گرفت و در سال ۱۹۶۸ از دانشگاه بلومینگتون ایندیانا موفق به دریافت مدرک دکترا در رشته‌ بازرگانی شد. او از سال ۱۹۷۷ به‌عنوان استاد در دانشگاه‌ها تدریس کرد و سال‌ها رئیس کالج تجارت دانشگاه ایالتی آیووا بود. این نویسنده سال ۱۹۹۳ نخستین رمان خود را با نام کتاب «پل‌های مدیسون کانتی» منتشر کرد که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ نیویورک تایمز شد.

«پل‌های مدیسون کانتی» کاوشی تکان‌دهنده در پیچیدگی‌های عشق و انتخاب‌هایی است که زندگی انسان‌ها را شکل می‌دهند. از طریق رابطه کوتاه و تاثیرگذار فرانچسکا و رابرت، والر جوهر احساسات انسانی را به تصویر می‌کشد و این رمان را به بازتابی بی‌پایان در مورد عشق، از دست دادن و گذر زمان تبدیل می‌کند.

در بخشی از این کتاب صوتی می‌شنویم:

پیراهن قهوه‌ای‌رنگ ارتشی از فرط عرق به پشتش چسبیده بود و حلقه‌های وسیع و پررنگ عرق زیر بغلش دیده می‌شد. سه دکمه‌ بالای پیراهنش باز بود و عضلات به هم فشرده‌ سینه از زیر زنجیر ساده‌ نقره‌ای که به گردن داشت دیده می‌شد. بند شلوار پهن نارنجی‌رنگی روی شانه‌اش به چشم می‌خورد. معمولاً کسانی که مدت زیادی را در طبیعت می‌گذرانند از این بندشلوارها استفاده می‌کنند. لبخند زد: «ببخشید که مزاحمتان شدم، من این طرف‌ها دنبال یک پل سرپوشیده می‌گردم و پیدایش نمی‌کنم. گمانم در این لحظه گم شده‌ام». پیشانی‌اش را با یک دستمال آبی‌رنگ پاک کرد و دوباره لبخند زد.

مدیریت تولید کتاب صوتی «پل‌های مدیسون کانتی» با تدوین و صداگذاری هستی صادقی به‌عهده بهمن وخشور بوده و این کتاب صوتی با مدت ۵ ساعت و ۱۵ دقیقه و قیمت ۲۲۰ هزار تومان عرضه شده است.