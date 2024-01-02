مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی به جشنواره شهید مطهری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ﺷﻴﻮه نامه مدیریت و اﺟﺮای فرآیند داوری هفدهمین ﺟﺸﻨﻮاره ﻛﺸﻮری شهید مطهری در وزارت بهداشت منتشر شد.

ﺟﺸﻨﻮاره آﻣﻮزشی ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮی وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش پزشکی ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﺠﻠﻴﻞاز ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی آﻣﻮزشی برتر دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی و تروﻳﺞ نوآوری و ابداع فرآیندهای جدید به منظور ارتقای آموزش عالی علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار می شود.

از روز جمعه اول دیماه ۱۴۰۲ بارگذاری فرآیندهای هفدهمین جشنواره شهید مطهری در سامانه motahari۱۷.behdasht.gov.ir آغاز شده است و نمایندگان معرفی شده دانشگاه/ ستاد می‌توانند تا پایان روز ۱۵ دیماه ۱۴۰۲ فرآیند خود را در سامانه بارگذاری کنند.

هفدهمین ﺟﺸﻨﻮاره ﻛﺸﻮری شهید مطهری در روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تهران در حیطه های زیر برگزار می شود:

حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی: نیازسنجی. تدوین اهداف. انتخاب و سازماندهی محتوا. اجرای برنامه. ارزشیابی برنامه. برنامه های در راستای پاسخگویی اجتماعی و آموزش جامعه نگر

حیطه یاددهی و یادگیری: الگوها و مدل های تدریس. یادگیری در گروه های بزرگ. یادگیری در گروه کوچک. آموزش بالینی. یادگیری در عرصه جامعه. یادگیری از همتایان. بازخورد

حیطه ارزشیابی: هر ارزشیابی اعم از low-stake یا high-stake تکوینی یا تراکمی، به روش کاغذی یا الکترونیکی در زیر حیطه های (ارزشیابی کمیت یا کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی، ارزیابی فراگیران در عرصه های مختلف آموزشی، تحلیل آزمون، ارائه بازخورد، ارزشیابی برنامه، سنجش محیط آموزشی، اعتباربخشی برنامه ای و موسسه ای (آموزشی))

حیطه مدیریت و رهبری آموزشی: برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) و عملیاتی در آموزش علوم پزشکی. نیازسنجی در راستای ارتقای مدیریت و رهبری آموزشی. طراحی، اجرا و ارزشیابی فرایندهای ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی (مدیریت تغییر). رهبری تغییر و تحول در آموزش علوم پزشکی. جذب و به کارگیری نیروی انسانی اثربخش در آموزش علوم پزشکی. ظرفیت سازی فردی و سازمانی در راستای مدیریت و رهبری تغییرات آموزشی از جمله ارایه مشاوره، راهنمایی و منتورینگ، کارآفرینی و هدایت آموزشی و شغلی دانشجویان. پیاده سازی راهکارهای ارتقای انگیزه اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان در حوزه آموزش. بکارگیری زیرساختهای فناوری اطلاعات به منظور بهینه سازی امور مرتبط با مدیریت آموزشی. مدیریت فضا، امکانات و خدمات آموزشی. مدیریت برنامه درسی. استقرار نظام حمایت از دانشجویان. مدیریت هزینه-اثربخشی و اقتصاد آموزشی

حیطه یادگیری الکترونیکی: ارائه آموزش از طریق اینترنت با استفاده از فناوری های همزمان (مانند کلاس مجازی) و غیر همزمان (مانند استفاده از LMS) اعم از ترکیبی یا صرفا مجازی. ارایه آموزش با استفاده از فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده. ارایه آموزش با استفاده از شبیه سازهای (Simulation) رایانه ای مانند بیمار مجازی. انواع آموزش های ارائه شده با استفاده از فناوری همراه (Mobile Learning).

حیطه طراحی و تولید محصولات آموزشی: فیلم آموزشی، پادکست، پویانمایی و تیزر دیجیتال اینفوگرافی. درسنامه (Student text book) و راهنمای مطالعه (Study Guide). بازی سازی (اعم از بازی های فیزیکی و دیجیتال) شامل بازی های جدی یا کاربردی (Applied or Serious Games) و بازی های آکادمیک (Academic Games) و اوریگامی (فیزیکی و الکترونیکی). شبیه سازهای آموزشی شامل مدل و مولاژ آموزشی (اعم از فیزیکی و مجازی). واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) و هولوگرام ۳ بعدی. نرم افزارها و سامانه های آموزشی و اپلیکیشن های موبایل. گجت. ابزارهای معاینه تشخیصی با قابلیت استفاده آموزشی.

همزمان با این جشنواره، بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی به همراه ششمین دوره جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در این دوره با شعار «آموزش پزشکی از کلاس درس تا عرصه» در محورها و حیطه های زیر برگزار می شود:

- توسعه و بازنگری برنامه های درسی منطبق با نیازهای اجتماعی

- کیفیت آموزش بالینی

- آموزش علوم پزشکی دانشجو محور

- اخلاق حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

- فناوری های نوین آموزشی