سرهنگ عبدالله رشنو، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی هم‌زمان با برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان‌های ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت، دماوند، فیروزکوه و پردیس خبر داد.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت تردد در مسیرهای برگزاری مراسم اظهار کرد: محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۷ صبح روز ۱۳ آبان در هفت شهرستان شرق استان تهران اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهور ویژه شرق استان تهران در تشریح مسیرهای راهپیمایی گفت: در ورامین، راهپیمایان از میدان امام حسین(ع) وارد خیابان شهدا شده و تا میدان امام خمینی(ره) حرکت می‌کنند. در قرچک نیز مسیر مراسم از میدان امام خمینی(ره)، در امتداد بلوار امام خمینی(ره) به سمت مسجد جامع تعیین شده است.

رشنو افزود: در شهرستان پیشوا، راهپیمایی از سه مسیر برگزار می‌شود؛ مسیر نخست از میدان چمران و بلوار شریعتی تا میدان شهرداری، مسیر دوم از میدان ۹ دی و بلوار دستجردی تا میدان شهرداری و مسیر سوم از خیابان امام خمینی(ره) تا میدان امام خمینی(ره) و صحن مطهر امتداد دارد.

وی ادامه داد: در پاکدشت، مسیر راهپیمایی از میدان آزادگان (میدان شعبه) آغاز شده و پس از عبور از خیابان ولیعصر، خیابان علامه و بلوار مصلی به میدان معلم می‌رسد. در دماوند نیز میدان امام خمینی(ره)، میدان ۱۷ شهریور و خیابان مسجد جامع مسیر برگزاری مراسم خواهد بود.

رئیس پلیس راهور ویژه شرق استان تهران درباره مسیر راهپیمایی در فیروزکوه و پردیس نیز بیان کرد: در فیروزکوه، راهپیمایان از میدان سپاه، خیابان پاسداران، میدان معلم و خیابان راه‌آهن به سمت میدان راه‌آهن حرکت می‌کنند و در پردیس نیز مسیر مراسم از میدان فلسطین، چهارراه بصیرت تا میدان امام رضا(ع) خواهد بود.

رشنو در پایان از شهروندان خواست با توجه به آغاز محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۷ صبح روز ۱۳ آبان، برای تردد خود برنامه‌ریزی کنند و با مأموران پلیس راهور همکاری داشته باشند تا راهپیمایی در فضایی ایمن و با نظم ترافیکی مناسب برگزار شود.