به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی در این زمینه گفت: از ساعت ۸ صبح روز ۱۳ آبان ماه از عبور و مرور هرگونه وسایل نقلیه به محدوده‌های تقاطع شهرام به طرف میدان ولایت فقیه، تقاطع شهید مدنی، شهید مطهری به طرف میدان ولایت فقیه، تقاطع شهید باکری و شهید منتظری به طرف میدان ولایت فقیه، کنار گذر بلوار عطایی به طرف خیابان امام (ره)، میدان امام حسین (ع) به طرف خیابان امام (ره)، کوچه اگاهی ( مخابرات) به طرف خیابان امام (ره)، کنار گذر خیابان ارتش بطرف پنجراه ، میدان انقلاب، خیابان ایت الله کاشانی از سه راهی هلال احمر به طرف میدان انقلاب و کلیه مسیرهای فرعی منتهی به خیابان امام (ره) و تقاطع استادان به طرف میدان انقلاب ( خیابان شهید سردار سلیمانی ) تا اتمام مراسم راهپیمایی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

سرهنگ حاتم ابراهیمی در ادامه از مردم درخواست کرد همانند سال‌های قبل، حتی الامکان از آوردن وسایط نقلیه شخصی در محیط پیرامون مسیرهای راهپیمایی خودداری و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وی ادامه داد: از پارک کردن وسایط نقلیه در مسیرهای راهپیمایی و تقاطع‌های منتهی به مسیرهای راهپیمایی جداً پرهیز کنند در غیر اینصورت خودروهای پارک شده توسط جرثقیل های راهور به پارکینگ منتقل خواهند شد؛ همچنین تردد شهروندان با موتورسیکلت و دوچرخه در مسیرهای راهپیمایی و در بین جمعیت ممنوع خواهد بود.

سرهنگ ابراهیمی تاکید کرد: شهروندانی که قصد تردد با وسیله نقلیه خود در سطح شهر را دارند قبلاً پیش بینی‌ها و برنامه ریزی لازم را جهت استفاده از سایر معابر و مسیرهای جایگزین جهت رسیدن به مقصد را داشته باشند و با پلیس برای ایجاد نظم و امنیت ترافیکی همکاری لازم را داشته باشند.