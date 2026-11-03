خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: در آیین معارفه علی قاسم‌پور، شهردار جدید نظرآباد، چهار سخنران از چهار جایگاه متفاوت حرف زدند، اما فهرست آنچه خواستند تقریباً یکی بود: پروژه‌های نیمه‌تمام، انضباط مالی، درآمد پایدار و پاسخگویی. این تکرار، پیش از آنکه نشانه توافق باشد، نشان می‌دهد شهرداری نظرآباد با مسائلی مشخص و قدیمی روبه‌روست که با تغییر مدیر خودبه‌خود حل نمی‌شود.

شهردار تازه در حالی کارش را آغاز می‌کند که در حدود پنج سال گذشته سه شهردار در این شهر مسئولیت داشته‌اند.

وی خود پیش از این عضو شورای شهر بوده و حالا از جایگاه ناظر به جایگاه مجری آمده است. به همین دلیل، آنچه او در معارفه گفت، بیش از آنکه وعده‌ای تازه باشد، سنجه‌ای است که ماه‌های آینده با آن محک می‌خورد.

شهرداری در سخنان مسئولان؛ مطالبات به‌جای تمجید

عبداله صمدی، رئیس شورای اسلامی شهر نظرآباد، تکمیل کتابخانه فاز ۲ و کمربندی را «با جدیت» لازم دانست و زیرگذر دوم بادامک و ایستگاه قطار را از پروژه‌های مطالبه‌شده مردم برشمرد.

وی در کنار آن از «انضباط مالی» و «تکریم ارباب‌رجوع» به‌عنوان اولویت‌های مدیریت جدید نام برد؛ تعبیری که ضمنی نشان می‌دهد این دو حوزه هنوز جای کار دارد.

صمدی درباره تعدد تغییرات هم توضیح داد که دو مورد از سه تغییر به دلیل استعفای شخصی بوده و دوره‌های سرپرستی را نباید «تغییر شهردار» حساب کرد.

فرماندار و امام جمعه نظرآباد هم بیشتر از مسائل گفتند تا دستاوردها.

قدرت‌الله شمیرانی، فرماندار شهرستان نظرآباد بر اجرای شبکه فاضلاب، اخذ ماده ۲۳، تکمیل زیرگذر بادامک، ساماندهی مشاغل مزاحم در محله‌های رسالت و الغدیر و تقویت «درآمدهای پایدار» تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سیدحسن حسینی، امام جمعه نظرآباد نیز خواستار اصلاح ساختارها، شناسایی «منافذ هدررفت منابع» و صیانت از بیت‌المال شد. همه این جملات خطاب به شهرداری است و حاکی از آن است که از مدیریت جدید انتظار می‌رود هم ساختار هزینه را اصلاح کند و هم منابع تازه بیابد.

قاسم‌پور: وعده‌ها در چه حدی مشخص است؟

شهردار نظرآباد سخنانش را بر سه محور بنا کرد: اثر ملموس، کار بیشتر و مبارزه با ترک فعل.

وی گفت: «اگر حضور و فعالیت ما نتواند اثری مثبت در زندگی مردم و روند توسعه شهر داشته باشد، اساساً بودن ما در این مسئولیت ثمری نخواهد داشت.» جمله‌ای که معیار را روشن می‌کند، اما اینکه «اثر مثبت» با چه شاخصی و در چه بازه‌ای سنجیده شود، در سخنان او نیامد.

قاسم‌پور همچنین گفت نباید اجازه داد «فاصله‌ای میان وعده‌های مدیریتی و آنچه در عمل برای شهروندان اتفاق می‌افتد» ایجاد شود.

این اذعان، دست‌کم به‌طور ضمنی می‌پذیرد که چنین فاصله‌ای پیش‌تر وجود داشته است. با این حال او به پروژه‌های مشخصی که سخنرانان دیگر نام بردند، از جمله زیرگذر بادامک یا کمربندی، نپرداخت و تعهد زمانی هم اعلام نکرد.

بخش دیگر سخنان او به فرهنگ کار در شهرداری مربوط بود.

وی از نگاه «اداری و ساعت‌محور» عبور کرد و گفت: «فصل، فصل کار و تلاش است؛ کار، کار و باز هم کار.» اعلام کرد کارکنان باید هر زمان نیاز مردم اقتضا کرد در خدمت باشند و «خط قرمز» را شرع و قانون دانست. این سخن اگر بدون سازوکار نظارتی و تعریف روشن از ساعت و وظیفه همراه نشود، بیشتر شعار است تا برنامه.

محوری‌ترین جمله او درباره فساد بود: «بزرگ‌ترین فساد، کار نکردن است؛ ترک مسئولیت و بی‌توجهی به وظایف، مانع پیشرفت امور و موجب تضییع حقوق مردم می‌شود.» این تعریف می‌تواند ابزار مؤثری برای ارزیابی عملکرد باشد، اما خطر آن هم هست که مفهوم «فساد» را از مصادیق قابل پیگیری، مانند تخلف مالی و اداری، دور کند.

شهردار در ادامه گفت با هرگونه فساد و تخلف برخورد خواهد شد، اما نگفت این برخورد از چه مسیری و با چه نظارتی انجام می‌شود، یا آیا گزارش عملکرد دوره‌ای منتشر خواهد کرد.

سخنان شهردار جدید در آیین معارفه تصویر روشنی از اولویت‌های شهرستان ارائه داد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تقویت درآمدهای پایدار، انضباط مالی و پاسخگویی به شهروندان. اکنون که این مطالبات با حمایت نهادهای شهرستان مطرح شده، مدیریت جدید فرصت دارد با تکیه بر همین هم‌افزایی، برنامه اجرایی، اولویت‌بندی پروژه‌ها و سازوکار ارتباط با شهروندان را تدوین و اعلام کند. نشانه‌های این پشتیبانی نهادی در مراسم دیده شد.

فرماندار از پیگیری تأمین خودروی آتش‌نشانی و خرید تجهیزات این حوزه به ارزش حدود ۶۲ تا ۶۳ میلیارد تومان خبر داد؛ اقدامی که نشان می‌دهد برخی مطالبات ایمنی شهری پیش از آغاز به کار شهردار جدید در مسیر پیگیری قرار گرفته است.

قاسم‌پور نیز خود معیار را روشن کرد. او مسئولیت را «امانت» خواند و گفت: «هر آمدنی، رفتنی دارد.»

به باور او، آنچه از دوره مدیریت باقی می‌ماند، اثر خدمت در زندگی مردم است. با پشتوانه نهادی موجود، سابقه حضور شهردار در شورای شهر و شناخت او از مسائل شهر، ماه‌های آینده فرصتی است تا این رویکرد به نتایج ملموس تبدیل شود.