به گزارش خبرنگار مهر، وحید صیادی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد رخ به رخ دو دستگاه خودرو پراید در کیلومتر ۲۵ جاده بوشهر به گناوه (ساحلی)، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات حسن نظام - شهرستان بوشهر به محل حادثه اعزام شد.

معاون امدادونجات هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه ۴ مصدوم به همراه داشت که پس از حضور تیم عملیاتی در صحنه حادثه ، و اقدامات اولیه درمانی، توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس۱۱۵ به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انتقال داده شدند.