به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهور استان قم اعلام کرد، تیم‌های این پلیس از ساعات اولیه روز چهارشنبه ۱۳ آبان برای تأمین نظم ترافیکی و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان در مسیرهای برگزاری مراسم مستقر می شوند.

بر اساس این اطلاعیه، محدودیت‌های مقطعی در بلوار شهید منتظری از میدان فلسطین به سمت میدان جانبازان، بلوار امین از ابتدای بلوار جمهوری به سمت میدان جانبازان و خیابان دورشهر از تقاطع جعفر طیار به سمت این میدان اعمال خواهد شد.

همچنین تردد در خیابان رسالت از ریل راه‌آهن قدیم به سمت میدان جانبازان و دسترسی‌های منتهی به خیابان شهدا در محدوده صفائیه با محدودیت روبه‌رو می‌شود.

محدودیت ترافیکی در تقاطع ناشران به سمت میدان روح‌الله و تقاطع شهدا، خیابان معلم و فرعی‌های منتهی به تقاطع شهدا و تقاطع حجتیه به سمت تقاطع شهدا نیز برقرار خواهد بود.

پلیس راهور قم اعلام کرد توقف هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابان شهدا در محدوده صفائیه، از ابتدای صبح سه‌شنبه ۱۳ آبان ممنوع است و خودروهای متوقف‌شده با جرثقیل به پارکینگ‌های اطراف منتقل می‌شوند.

در این اطلاعیه از شهروندان، به‌ویژه والدین، رانندگان سرویس مدارس و تاکسی‌های خطوط شهری خواسته شده است با عوامل پلیس راهور همکاری کنند و با مدیریت زمان سفر و انتخاب مسیرهای جایگزین، از بروز اختلال در رفت‌وآمد جلوگیری کنند.