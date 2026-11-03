اعظم الهامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بانوان به دلیل نقش محوری در خانواده و حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و اداری، ظرفیت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی دارند.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت عمومی در مدیریت مصرف انرژی افزود: آگاهی‌بخشی و اصلاح رفتارهای مصرفی باید از خانواده آغاز شود و با همراهی بانوان به محیط‌های کاری و سطح جامعه گسترش یابد تا مدیریت مصرف انرژی، حفظ سرمایه‌های ملی و عبور موفق از فصل سرد سال محقق شود.

الهامی با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی مسئولیتی همگانی است، بر ضرورت تبدیل آگاهی به رفتارهای عملی و پایدار در زمینه مصرف بهینه گاز تأکید کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی بیان کرد: طرح «مهربانو؛ یاوران و سفیران انرژی» با هدف توانمندسازی و مشارکت بانوان در ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز طبیعی در خراسان شمالی رونمایی شد.

به گفته الهامی، در این طرح تاکنون ۳۳۰۰ نفر آموزش دیده‌اند.