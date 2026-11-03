حامد سرداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انجام هرگونه فعالیت شانس‌آزمایی موسوم به قرعه‌کشی در بستر فضای مجازی، بدون رعایت ضوابط شرعی و قانونی و بدون شفافیت لازم، جرم است و برگزارکنندگان قطعاً تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشگین‌شهر، بیان کرد: هرگونه قرعه‌کشی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجوه پرداختی یا مال منقولی، بدون شفافیت و رعایت ضوابط شرعی، توسط شرکت‌کنندگان به نفع برنده یا شخص ثالث پرداخت یا اعطا شود، جرم محسوب می‌شود و برگزارکنندگان و مدیران این قرعه‌کشی‌ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی تأکید کرد: صدور این هشدار با هدف حفظ حقوق شهروندان، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه انجام شده و لازم‌الاجراست. از عموم همشهریان درخواست می‌شود از مشارکت در این‌گونه قرعه‌کشی‌ها خودداری کنند و در صورت مشاهده چنین اقداماتی، مراتب را به مرجع قضایی گزارش دهند.