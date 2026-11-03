به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان ۱۴۰۵ پیامی صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان، نمادی از آگاهی، استقلال‌طلبی و روحیه استکبارستیزی ملت بزرگ ایران است که با نام دانش‌آموزان شهید و حماسه‌آفرینی نسل جوان این سرزمین پیوند خورده و فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های ملی، دینی و انقلابی فراهم می‌آورد. این روز تاریخی، بیانگر نقش اثرگذار دانش‌آموزان و دانشجویان در تحولات کشور و نشان‌دهنده اهمیت بصیرت، خودباوری و مسئولیت‌پذیری نسل جوان ایران اسلامی است.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید، فرارسیدن ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره)، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را به مردم فهیم، به‌ویژه دانش‌آموزان عزیز و فرهنگیان فرهیخته تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون نسل آینده‌ساز کشور را در مسیر عزت و پیشرفت ایران اسلامی مسألت دارم.

همچنین با این باور که امروز بیش از هر زمان دیگری، تقویت روحیه پرسشگری و بصیرت نوجوانان و جوانان از ضروریات توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود، از مدیرکل آموزش و پرورش استان می‌خواهم با استفاده حداکثری از ظرفیت آن اداره‌کل و جلب همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و همفکری صاحب‌نظران، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که بستر تحقق این امر مهم در استان به نحو احسن فراهم شود.