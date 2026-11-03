به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: جنگنده های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ حمله هوایی علیه یمن انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: جنگنده های سعودی، اماکن غیرنظامی را در صنعا پایتخت و استان های الجوف، تعز، صعده، مأرب، عمران، لحج و حجه بمباران کردند.

وی تصریح کرد: این حملات با جنگنده های اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند. این حملات به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شد که زنان و کودکان در میان آنها به چشم می خورند.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد: مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۴۰۳۲ حمله هوایی و موشکی رسیده است.