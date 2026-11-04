به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: به فضل خداوند، نیروهای مسلح ما صبح امروز با موفقیت سه عملیات نظامی انجام دادند.

وی افزود: عملیات اول، یک تأسیسات راداری در شبه جزیره القحمه در شمال جیزان در جنوب سعودی را با یک پهپاد هدف قرار داد و به فضل خداوند به طور مستقیم به هدف اصابت کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: عملیات دوم، پادگان عاکفه در نجران را با یک موشک بالستیک هدف قرار داد و با موفقیت به هدف خود اصابت کرد.

وی افزود: عملیات سوم، ساختمان فرماندهی و کنترل مرزبانی در جیزان را با یک موشک بالستیک هدف قرار داد که منجر به تلفاتی در میان نظامیان و افسران دشمن سعودی شد.