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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

۷۵ حمله هوایی و موشکی عربستان به یمن در ۲۴ ساعت گذشته

۷۵ حمله هوایی و موشکی عربستان به یمن در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ۷۵ حمله هوایی و موشکی علیه اهداف غیرنظامی در استان‌های صعده، تعز، عمران، اب، ذمار، لحج، الحدیده و الجوف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: نیروی هوایی عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند، ۷۵ حمله هوایی و موشکی علیه اهداف غیرنظامی در استان‌های صعده، تعز، عمران، إب، ذمار، لحج، الحدیده و الجوف انجام داد.

یحیی سریع در پیامی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، افزود: همچنین حملات موشکی به یمن از منطقه جیزان در جنوب عربستان صورت گرفت که به شهادت و مجروح شدن شماری از غیرنظامیان منجر شد.

به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه یمن به ۳۸۳۰ مورد رسیده است.

کد مطلب 6996860

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