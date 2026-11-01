۷۵ حمله هوایی و موشکی عربستان به یمن در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: نیروی هوایی عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند، ۷۵ حمله هوایی و موشکی علیه اهداف غیرنظامی در استان‌های صعده، تعز، عمران، إب، ذمار، لحج، الحدیده و الجوف انجام داد.

یحیی سریع در پیامی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، افزود: همچنین حملات موشکی به یمن از منطقه جیزان در جنوب عربستان صورت گرفت که به شهادت و مجروح شدن شماری از غیرنظامیان منجر شد.

به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه یمن به ۳۸۳۰ مورد رسیده است.