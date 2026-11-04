به گزارش خبرنگار مهر، بهاره سالارآبادی، دبیر علمی و اجرایی جایزه ادبی بیستون، با اعلام این خبر گفت: جایزه ادبی بیستون در سطح ملی و به همت مؤسسه بهار و با هدف شناخت و معرفی استعدادهای تازه به جامعه ادبی برگزار می‌شود و کارگروه این جایزه که متشکل از شاعران و فرهیختگان علمی و ادبی از سراسر کشور است، طی فرایندی کاملا علمی اقدام به انتشار فراخوان و معرفی اعضای هیئت داوران دومین دوره خود کرده است.

وی همچنین اعلام کرد این جایزه محدودیت سنی و موضوعی نداشته و همه شاعران پارسی زبان از سراسر جهان می توانند آثار خود را به دبیرخانه ارسال نمایند. سالارآبادی همچنین گفت: جایزه ادبی بیستون به هیچ جریان سیاسی وابسته نیست و از نظر اجرایی و مالی از امکانات بخش خصوصی و جذب اسپانسر استفاده می کند.

سالارآبادی افزود: در بخش شعر کلاسیک، حامد ابراهیم‌پور، پیمان سلیمانی، پانته‌آ صفایی و صالح دروند و در بخش شعر آزاد، فریاد شیری، هرمز علی‌پور، ناهید عرجونی و جلیل الیاسی به‌عنوان اعضای هیئت داوران این دوره انتخاب شده‌اند.

او با اشاره به اهداف برگزاری این جایزه اظهار کرد: شناسایی و معرفی استعدادهای تازه به جامعه ادبی از مهم‌ترین اهداف جایزه ادبی بیستون است. این جایزه در دو بخش شعر موزون و شعر آزاد، به زبان فارسی و بدون محدودیت موضوعی و سنی برگزار می‌شود.

وی در پایان با اشاره به زمان‌بندی ارسال آثار گفت: پانزدهم دی‌ماه سال جاری آخرین مهلت دریافت آثار شرکت‌کنندگان است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق راه‌های ارتباطی دبیرخانه ارسال کنند.

راه‌های ارتباطی دبیرخانه جایزه ادبی بیستون:

پست الکترونیکی:

Bisotoonaward@gmail.com

تلگرام و پیام‌رسان بله:

@bisotoonaward