به گزارش خبرگزاری مهر، محبوبه ابراهیم‌پور، با اشاره به باور رایج درباره تأثیر تریاک بر کاهش قند خون و تصور مفید بودن آن برای افراد مبتلا به دیابت، گفت: تریاک نمی‌تواند به‌ عنوان داروی دیابت مورد استفاده قرار گیرد و مصرف آن با هدف کاهش قند خون به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

وی با بیان اینکه کاهش عدد قند خون در یک نوبت آزمایش به معنای کنترل دیابت نیست، افزود: برای ارزیابی وضعیت قند خون در افراد مبتلا به دیابت، از شاخص‌هایی استفاده می‌کنیم که میانگین قند خون را در بازه‌های زمانی مشخص نشان می‌دهند. یکی از این شاخص‌ها، HbA۱c یا هموگلوبین گلیکوزیله است که میانگین قند خون فرد را طی دو تا سه ماه گذشته ارزیابی می‌کند.