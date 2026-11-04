به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فاکس نیوز گزارش داد که دموکرات ها اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان آمریکا را به دست خواهند گرفت.

در حال حاضر بر اساس جدیدترین نتایج منتشر شده در این کشور دموکرات ها ۴۹ کرسی در مجلس سنای آمریکا را از میان ۱۰۰ کرسی از آن خود کردند.

این در حالی است که جمهوری خواهان تنها ۳۷ کرسی را به دست آورده اند.

الجزیره نیز گزارش داد که دموکرات ها چهارمین کرسی مجلس سنا را بعد از پیروزی در ایالت اوهایو به دست آوردند. پیشتر دموکرات ها در ایالت های کارولینای جنوبی و شمالی و تگزاس پیروز شده بودند.