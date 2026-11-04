به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رسانه های آمریکایی گزارش دادند که دست کم سه مورد هشدار وجود بمب و ۲ مورد مکالمه تهدیدآمیز در مدارس و مراکز اخذ رأی در ایالت اوهایو این کشور گزارش شده است.

همچنین یک هشدار وجود بمب در مرکز رأی گیری میشیگان باعث شد شهروندان آمریکایی به خارج از این مرکز هدایت شده و نیروهای پلیس برای بازرسی این مکان وارد عمل شوند.

ایالت اوهایو یکی از ایالت های تعیین کننده و مهم آمریکا در انتخابات میان دوره ای این کشور به شمار می رود.

لازم به ذکر است جدیدترین نتایج منتشر شده از انتخابات آمریکا حاکی از پیشتازی دموکرات ها در ایالت های مختلف است.