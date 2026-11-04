به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» از ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه در اصفهان آغاز شد.

این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان، در میدان امام خمینی (ره) اصفهان در حال برگزاری است.

سخنران این مراسم، از همرزمان و یاران حاج قاسم سلیمانی است و قرار است در ادامه برنامه، درباره اهمیت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و نقش نسل جوان در آینده کشور سخنرانی کند.

همچنین محدودیت‌های ترافیکی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم در محدوده میدان امام خمینی (ره) و مسیرهای منتهی به محل برگزاری راهپیمایی اعمال شده است.